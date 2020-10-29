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На фоне слухов о романе со Skepta: Адель намекнула, что у нее нет бойфренда

Сегодня, 11:22

Певица косвенно опровергла слухи об отношениях с рэпером

Британская певица Адель, которой приписывают роман с рэпером Skepta, намекнула, что сейчас свободна и не состоит ни в каких отношениях.

Не так давно Адель стала звездной гостьей очередного выпуска американского телешоу Saturday Night Live. Это было ее первое за долгое время появление на сцене. Певица приняла участие в нескольких юмористических миниатюрах и даже спела в эфире! После съемок она написала большой пост в Instagram, где поблагодарила всю команду, работающую над шоу, и намекнула, что она сейчас single, то есть "одинока, не состоит в романтических отношениях"!

"Отлично провели время на SNL! Спасибо самым замечательным актерам, съемочной группе, сценаристам и продюсерам. Вы замечательные люди…Удачи на выборах, Америка, я тебя очень люблю. Заботьтесь друг о друге, и позаботьтесь о себе. Счастливого Хэллоуина! Я возвращаюсь в свою пещеру, как одинокая кошечка! До встречи в следующем году", – написала Адель.

Скриншот: Instagram Адель

Ранее Адель впервые показала фигуру в купальнике и нарвалась на критику в Сети.

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