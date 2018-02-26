На "Голос країни-8" пришел сын Таисии Повалий

Вчера зрители увидели пятый выпуск "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-8", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Сюрпризом вечера стало выступление группы "Nude voices", участниками которого являются Денис Повалий, Екатерина Корецкая и Артем Щербина. Трио "Nude voices" исполнили песню "Running" Бейонсе.

Вокалисты выступали под сопровождение битбокоса Артема, чем ошеломили всех тренеров и пошли в команду к Тине Кароль.

Фото: пресс-служба 1+1

Интересно, что в выпуске Джамала призналась, как проводит свободное время с родными: "Недавно я приехала к своей маленькой племяннице в Стамбул, и она предложила мне поиграть в "Голос": "Джамала, давай я буду петь, а ты поворачиваться", – сказала беременная певица.

Еще одной звездной участницей "слепых прослушиваний" стала олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, которая на главной вокальной сцене страны исполнила песню "Mon Mec a Moi" французской певицы Patricia Kaas. Спортсменка не развернула ни одного тренерского кресла и по новым жестким правилам проекта была вынуждена покинуть сцену. За кулисами Ирину поддержала ведущая "Голосу країни -8" Катя Осадчая, которой спортсменка пообещала вернуться в следующем сезоне.

Напомним, сюрпризом четвертого выпуска "Голос країни-8" стал 35-летний Александр Мамедов из Ивано-Франковска, который в студенческие годы был влюблен в Тину Кароль.