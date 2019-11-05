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На грани смерти: Элтон Джон спас жизнь Eminem

Британский поп-король рассказал о том, как спас жизнь рэпера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: AFP

Популярный британский певец Элтон Джон, который рассказал о знакомстве с принцессой Дианой, продолжает удивлять поклонников откровенными рассказами из своей биографической книги "Не боюсь: Эволюция Eminem". Так, легенда поп-музыки поведал историю о том, как однажды он помог известному рэперу Eminem справиться с наркотической зависимостью, чем уберег жизнь звезды.

Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте. Детали в сюжете:

Отрывки из биографической книги опубликовало издание Daily Mail. В 2007 году Eminem был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии из-за передозировки сильнодействующим обезболивающим "Викодин". Доза, которую он принял, была равна четырем пакетам героина. Певец тогда едва не умер от передозировки и обратился за помощью к Элтону Джону. Как известно, музыкант на тот момент уже 30 лет не употреблял наркотики и согласился помочь Eminem.

В результате артисты ежедневно общались по телефону и стали лучшими друзьями, общаясь до сих пор.

"Будучи коллегой и суперзвездой с трезвостью почти 30 лет, Элтон Джон был идеальным наставником, чтобы помочь ему", – говорится в книге.

Ранее мы также писали, что Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции.

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Источник: The Daily Mail
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