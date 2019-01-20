На известную украинскую группу подали в суд

Истец подал в суд за использование нот и тональности в песнях

На "Антитела" подали в суд Фото: Instagram

На известную украинскую группу "Антитела", участники которой рассказали о том, что считают одним из главных достижений в своей жизни, подали в суд за использование нот и тональности в песнях. Об этом сообщили представители музыкальной команды "Антитела" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что "цена" иска составляет более одного миллиарда гривен. В качестве истца выступает гражданин по имени Сергей Лапковский.

"Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "Антитела", якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель № 74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Авторы песен группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Максим Сиволап получили повестки в суд. Цена иска: 1018692, 64 гривен", – говорится в сообщении группы "Антитела".

Скриншот из соцети

По словам музыкантов, они считают этот иск мошенничеством. Правоохранительные органы по их обращению возбудили уголовное дело против истца.

Напомним, ранее группа "Антитела" сняла зрелищный клип на песню "TDME", главную роль в котором сыграл легендарный пловец Олег Лисогор. Десятиминутное видео напоминает короткометражный фильм. Музыканты уже называют этот клип самым экстремальным в своей карьере.

Ранее фронтмен коллектива Тарас Тополя рассказал о том, как группа опоздала на самолет в США.