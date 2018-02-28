На каблуках и в коротком платье: новый выход беременной Кейт Миддлтон

Сегодня, 09:01

Кейт Миддлтон восхитила стильным и элегантным образом


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Беременная Кейт Миддлтон восхитила стильным и элегантным образом. Герцогиня Кэтрин стала королевским патроном еще двух организаций — Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной организации Nursing Now.

На встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии Кэтрин появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из короткого платья и пальто с белой оторочкой.

Свой наряд Кейт Миддлтон дополнила замшевыми лодочками на каблуке от Jimmy Choo и клатчем от Stuart Weitzman.

Напомним, герцогиня Кейт Миддлтон не редко выбирает одежду демократичных марок. Для поездки с принцем Уильямом в Сандерленд (город в английском графстве Тайн и Уир), Кейт выбрала наряд от бренда Seraphine, который специализируется на одежде для беременных.  Под пальто от Dolce & Gabbana беременная герцогиня надела скромное платье, стоимостью 159 фунтов стерлингов (около 220 долларов).

19 февраля Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Среди почетных гостей на мероприятии – Анна Винтур и Стелла Маккартни.
кейт миддлтон, беременная, наряд, кэтрин

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Источник:

"Сегодня"

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