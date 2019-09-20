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"Я шла на конкурс с клеймом": Марина Киосе об участии в "Мисс Украина 2019"

24-летняя участница рассказала, как сестра повлияла на результаты голосования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
"Мисс Интернешнл 2019" Марина Киосе
"Мисс Интернешнл 2019" Марина Киосе
Фото: Иван Марчук

12 сентября во Дворце "Украина" состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", и в результате голосования членов жюри определилась победительница – 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Также еще один почетный титул "Мисс Интернешнл" получила Марина Киосе. Ее участие стало одним из самых скандальных – оказалось, что директор конкурса Виктория Киосе ее родная сестра. 24-летнюю одесситку начали обвинять в том, что корону она получила несправедливо.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

В интервью Сегодня.Lifestyle Марина прокомментировала все негативные слухи и откровенно рассказала, действительно ли ее родная сестра повлияла на результаты голосования жюри.

"Моя сестра Виктория не была в составе членов жюри, как об этом пишут. Во-первых, она ничего не отмечала и не голосовала, у нее даже не было бюллетеней! Во-вторых, тот момент на сцене, когда я сначала не прошла в финал, а потом меня все же вернули на сцену – совпадение. Просто не все жюри сдали бюллетени и ведущему уже потом сообщили, что был пересчет голосов", – рассказывает Марина.

Марина Киосе со своей сестрой Викторией
Марина Киосе со своей сестрой Викторией
Фото: Instagram.com

Марина признается, что сестринство наоборот усложнило ей участие в конкурсе, ведь именно к ней возникло больше всего вопросов. Девушке пришлось доказывать всем, что она достойна быть в финале и получить корону главной красотки Украины. Более того, Киосе удалось подружиться с остальными участницами, которые оказывали ей поддержу, что стало для Марины настоящей неожиданностью.

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"Я шла на конкурс с клеймом – сестра директора. Но, к моему удивлению, девушки очень тепло ко мне относились. Звучали фразы от них: "Марина, если ты победишь, к тебе вопросов быть не может". Это так приятно! Я была сестрой директора конкурса и мне было в два раза сложнее, нежели легче. Мне нужно было завоевать любовь не просто девочек, а всех. И чем я ее завоевывала? Да просто была собой. Сестринство не сыграло никакой роли", – призналась девушка.

Также в интервью победительницы украинского конкурса красоты Маргарита Паша и Марина Киосе откровенно рассказали об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса. 

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