На могилу Юлии Началовой паломникам продают экскурсии

Землю из могилы певицы фанаты считают целебной

Не успели родные и близкие российской певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась 16 марта этого года, отойти от потери, как на них обрушилась неприятная новость.

После похорон 38-летней певицы ее могила на кладбище превратилась в место паломничества. Одним из инициаторов стал телеведущий Андрей Малахов, который в одной из своих программ рассказал историю, что крест на месте захоронения Юлии обладает целебными свойствами. После эфира ажиотажем вокруг могилы артистки воспользовались региональные турагенты.

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С июля этого года они предлагают всем желающим совершить однодневный тур на Троекуровское кладбище к месту захоронения Началовой. Там паломники, с их слов, могут зарядить воду, а также приобрести листовки с изображением певицы. Ее семья пока никак не прокомментировала такой бизнес, но многие поклонники возмущенны этой новостью.

Напомним, что певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие представители российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

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