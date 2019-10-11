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На Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк

Российского певца уличили в плагиате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Николай Басков
Николай Басков
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна и, по информации СМИ, находится в реабилитационном центре. Пока никого официального подтверждения о ее болезни не было, но семья актрисы впервые сделала обращение к поклонникам и прессе на странице "Няни Вики" в Instagram. Более того, волна заявлений прокатилась среди звездных коллег знаменитости. В частности, певец Николай Басков в своем посте выразил слова поддержки, за что получит негативный отклик от подписчиков.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал трогательные слова и снимок семьи Анастасии Заворотнюк. Поклонники, в свою очередь, сразу накинулись на кумира с обвинениями, мол, у его коллеги Стаса Михайлова идентичный пост.

Пост Николая Баскова в Instagram

"У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?", "Все тоже написал Стас Михайлов", "Вы под копирку пишите?", "Странно, Стас Михайлов слово в слово написал, что там у артистов в головах происходит?", – написали возмущенные подписчики.

Пост Стаса Михайлова в Instagram

Ранее мы также писали, что бывший муж прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк.

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