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На "Площади звезд" открыли звезды ярким актрисам Ларисе Кадочниковой и Ирме Витовской

Талантливые, прекрасные и незабываемые актрисы театра и кино получили еще одну заслуженную награду

Ирма Витовская и Лариса Кадочникова – эти имена известны многим не только в Украине, но и далеко за ее пределами. 10 октября обе талантливые, прекрасные и незабываемые актрисы театра и кино получили еще одну заслуженную награду. В их честь открыли звезды на знаменитой "Площади звезд", которая расположена возле ТРЦ Gulliver .

Достижения Ларисы Кадочниковой можно перечислять очень и очень долго. Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко, первый лауреат национальной кинопремии "Золота дзиґа". Ее имя вошло бы в историю, даже если бы она сыграла всего одну роль Марички в легендарном фильме "Тени забытых предков", а за ее плечами их десятки. Кроме того, Лариса Валентиновна – талантливый художник и писатель. Совсем недавно, в августе, актрисе исполнилось 82 года, а выглядит она просто потрясающе, как говорят – "на 18, не больше": стильная, хрупкая, но главное – источающая невероятно положительную энергию.

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"Я благодарна организаторам этого события, я счастлива, для меня все это очень неожиданно и до сих пор не верится. И конечно, благодарна двум людям, которые сделали меня счастливой, – это Сергей Параджанов и Юрий Ильенко. Два гения, которые помогли мне стать большой актрисой. Я еще раз задумываюсь, много ли я сделала, заслужила ли? Наверное, заслужила. Я увидела прекрасные глаза людей, улыбки и я счастлива. Искусство нужно любить, нужно отдавать ему свою жизнь, и тогда может произойти чудо", – говорит обладательница своей звезды Лариса Кадочникова, которая, к слову, в этот день попала и в Национальный реестр рекордов.

Ирма Витовская – не менее громкое имя в украинском кинематографе и театральном искусстве. Заслуженная артистка Украины, многократная обладательница наград за лучшие женские роли, в том числе – лауреат третьей национальной кинопремии "Золота дзиґа". Была удостоена театральной премии "Киевская пектораль" и титула "Женщина года- 2018". Ирма покорила всех зрителей не только своей игрой в первом украиноязычном комедийном телесериале "Леся + Рома", но и в глубоком по смыслу, философском фильме "Брама" о жизни в Чернобыльской зоне, где она перевоплотилась в бабу Присю.

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Поддержать Витовскую к ТРЦ Gulliver пришли ее многочисленные студенты, которым она преподает актерское мастерство. Ирма уверяет, пары молодежь не прогуливает, а проходят они очень весело. "Я им говорю одно. Только то дело, для которого вы готовы пожертвовать всем, принесет вам все в конечном счете. Но придется учиться до конца жизни", – признается она. А вот о своей новой награде – звезде на "Площади звезд" – говорит: "Очень волнуюсь, это большая ответственность. Я думаю о том, как это все будет восприниматься лет через 70, когда будет взрослым мой сын, когда эту табличку будут видеть мои внуки. Дома у меня много разных наград, но это такая, которую смогут видеть все, ходить рядом, главное, чтобы не плевались и жвачки не клеили. Я благодарна всем творцам, с которыми сотрудничала и брала свои планки. И я знаю, сколько сил и энергии затрачено. Могу пообещать только одно, это звезда заставляет служить искусству Украины еще больше".

"Это историческое событие"

Поздравила новых обладателей звезд и директор Украинской киноакадемии Анна Мачух: "Я очень рада, что такой проект как "Площадь звезд" развивается и популяризирует украинскую культуру, искусство и спорт. Хочу поблагодарить организаторов и пожелать, чтобы звезды росли в геометрической прогрессии и чтобы о них узнавало все больше и больше людей". А Иван Степурин, руководитель издательства "Саммит Книга" назвал происходящее историческим событием. "В одном месте – две гениальные женщины. Любой интеллигентный человек знает имя Ларисы Кадочниковой, знает фильм "Тени забытых предков" – рекордный по количеству разных наград. Лариса Валентиновна представляла Украину в самом лучшем свете еще в те годы, когда романтическое украинское кино гремело на весь мир. И ее, и Ирму Витовскую сегодня узнают на Западе. Не знаю, как политики, но наши деятели искусства уже давно в Европе. Организаторы "Площади звезд" делают очень правильное дело, популяризируя наше искусство, мотивируя всех и давая понять, что все в наших руках", – отметил Степурин.

В конце октября ждем несколько спортивных звезд

Звезды Ирмы Витовской и Ларисы Кадочниковой стали 36-й и 37-й по счету на "Площади звезд". Они расположились рядом с памятными знаками таких выдающихся людей в сфере театра и кино, как Владимир Горянский, Ахтем Сейтаблаев, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Римма Зюбина.

"Ровно два года назад – 10 октября – мы открывали звезду в честь великой певицы Нины Матвиенко, как раз в ее день рождения. Мне очень приятно, что именно в этот день мы заложили звезды еще двум красивым, талантливым женщинам, которые вдохновляют всех вокруг на большие свершения. А это и есть главная наша цель", – говорит руководитель проекта "Площадь звезд" и PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

Но открытия на этом не заканчиваются, и вскоре жители и гости столицы смогут увидеть здесь еще несколько ярких имен. 29 октября здесь планируют зажечь сразу три спортивные звезды – в честь спортсмена-легкоатлета, рекордсмена, главы НОК Сергея Бубки, обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова. А еще – первую уникальную "двойную и семейную" звезду – гандболистам Игорю и Зинаиде Турчиным. А закроет звездный сезон в этом году певец, продюсер, режиссер Алексей Потапенко (Потап). Напомним, всего на "Площади звезд" представлены три категории выдающихся украинцев – звезды театра и кино, музыки и спорта. Памятные знаки в их честь расположены вдоль Спортивной площади, улицы Эспланадной и в начале бульвара Леси Украинки. Сделать фото на фоне звезды своего кумира может каждый желающий.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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