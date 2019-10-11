Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Спецпроект

На "Площади звезд" открыли звезды ярким актрисам Ларисе Кадочниковой и Ирме Витовской

Талантливые, прекрасные и незабываемые актрисы театра и кино получили еще одну заслуженную награду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54

Ирма Витовская и Лариса Кадочникова – эти имена известны многим не только в Украине, но и далеко за ее пределами. 10 октября обе талантливые, прекрасные и незабываемые актрисы театра и кино получили еще одну заслуженную награду. В их честь открыли звезды на знаменитой "Площади звезд", которая расположена возле ТРЦ Gulliver .

Достижения Ларисы Кадочниковой можно перечислять очень и очень долго. Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко, первый лауреат национальной кинопремии "Золота дзиґа". Ее имя вошло бы в историю, даже если бы она сыграла всего одну роль Марички в легендарном фильме "Тени забытых предков", а за ее плечами их десятки. Кроме того, Лариса Валентиновна – талантливый художник и писатель. Совсем недавно, в августе, актрисе исполнилось 82 года, а выглядит она просто потрясающе, как говорят – "на 18, не больше": стильная, хрупкая, но главное – источающая невероятно положительную энергию.

1/4

"Я благодарна организаторам этого события, я счастлива, для меня все это очень неожиданно и до сих пор не верится. И конечно, благодарна двум людям, которые сделали меня счастливой, – это Сергей Параджанов и Юрий Ильенко. Два гения, которые помогли мне стать большой актрисой. Я еще раз задумываюсь, много ли я сделала, заслужила ли? Наверное, заслужила. Я увидела прекрасные глаза людей, улыбки и я счастлива. Искусство нужно любить, нужно отдавать ему свою жизнь, и тогда может произойти чудо", – говорит обладательница своей звезды Лариса Кадочникова, которая, к слову, в этот день попала и в Национальный реестр рекордов.

Ирма Витовская – не менее громкое имя в украинском кинематографе и театральном искусстве. Заслуженная артистка Украины, многократная обладательница наград за лучшие женские роли, в том числе – лауреат третьей национальной кинопремии "Золота дзиґа". Была удостоена театральной премии "Киевская пектораль" и титула "Женщина года- 2018". Ирма покорила всех зрителей не только своей игрой в первом украиноязычном комедийном телесериале "Леся + Рома", но и в глубоком по смыслу, философском фильме "Брама" о жизни в Чернобыльской зоне, где она перевоплотилась в бабу Присю.

1/5

Поддержать Витовскую к ТРЦ Gulliver пришли ее многочисленные студенты, которым она преподает актерское мастерство. Ирма уверяет, пары молодежь не прогуливает, а проходят они очень весело. "Я им говорю одно. Только то дело, для которого вы готовы пожертвовать всем, принесет вам все в конечном счете. Но придется учиться до конца жизни", – признается она. А вот о своей новой награде – звезде на "Площади звезд" – говорит: "Очень волнуюсь, это большая ответственность. Я думаю о том, как это все будет восприниматься лет через 70, когда будет взрослым мой сын, когда эту табличку будут видеть мои внуки. Дома у меня много разных наград, но это такая, которую смогут видеть все, ходить рядом, главное, чтобы не плевались и жвачки не клеили. Я благодарна всем творцам, с которыми сотрудничала и брала свои планки. И я знаю, сколько сил и энергии затрачено. Могу пообещать только одно, это звезда заставляет служить искусству Украины еще больше".

"Это историческое событие"

Поздравила новых обладателей звезд и директор Украинской киноакадемии Анна Мачух: "Я очень рада, что такой проект как "Площадь звезд" развивается и популяризирует украинскую культуру, искусство и спорт. Хочу поблагодарить организаторов и пожелать, чтобы звезды росли в геометрической прогрессии и чтобы о них узнавало все больше и больше людей". А Иван Степурин, руководитель издательства "Саммит Книга" назвал происходящее историческим событием. "В одном месте – две гениальные женщины. Любой интеллигентный человек знает имя Ларисы Кадочниковой, знает фильм "Тени забытых предков" – рекордный по количеству разных наград. Лариса Валентиновна представляла Украину в самом лучшем свете еще в те годы, когда романтическое украинское кино гремело на весь мир. И ее, и Ирму Витовскую сегодня узнают на Западе. Не знаю, как политики, но наши деятели искусства уже давно в Европе. Организаторы "Площади звезд" делают очень правильное дело, популяризируя наше искусство, мотивируя всех и давая понять, что все в наших руках", – отметил Степурин.

В конце октября ждем несколько спортивных звезд

Звезды Ирмы Витовской и Ларисы Кадочниковой стали 36-й и 37-й по счету на "Площади звезд". Они расположились рядом с памятными знаками таких выдающихся людей в сфере театра и кино, как Владимир Горянский, Ахтем Сейтаблаев, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Римма Зюбина.

"Ровно два года назад – 10 октября – мы открывали звезду в честь великой певицы Нины Матвиенко, как раз в ее день рождения. Мне очень приятно, что именно в этот день мы заложили звезды еще двум красивым, талантливым женщинам, которые вдохновляют всех вокруг на большие свершения. А это и есть главная наша цель", – говорит руководитель проекта "Площадь звезд" и PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

Но открытия на этом не заканчиваются, и вскоре жители и гости столицы смогут увидеть здесь еще несколько ярких имен. 29 октября здесь планируют зажечь сразу три спортивные звезды – в честь спортсмена-легкоатлета, рекордсмена, главы НОК Сергея Бубки, обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова. А еще – первую уникальную "двойную и семейную" звезду – гандболистам Игорю и Зинаиде Турчиным. А закроет звездный сезон в этом году певец, продюсер, режиссер Алексей Потапенко (Потап). Напомним, всего на "Площади звезд" представлены три категории выдающихся украинцев – звезды театра и кино, музыки и спорта. Памятные знаки в их честь расположены вдоль Спортивной площади, улицы Эспланадной и в начале бульвара Леси Украинки. Сделать фото на фоне звезды своего кумира может каждый желающий.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

звезды Витовская кадочникова ТРЦ Gulliver Площадь звезд
Реклама

Новости партнеров

Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку
5 электролитов + еда, которые нужно проглотить после тренировки
5 электролитов + еда, которые нужно проглотить после тренировки

Популярные статьи

Сегодня, 14:53Fun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:11Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 11:25Шоу-бизнес

Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 08:49Fun

10 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Новости партнеров

41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Велосипедистка, спортивной форме которой позавидуют даже профи
Велосипедистка, спортивной форме которой позавидуют даже профи
Светлана Лобода показала новое фото
Светлана Лобода показала новое фото