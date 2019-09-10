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На "Площади звезд" появились имена легендарных спортсменов: Андрея Шевченко, Ирины Дерюгиной и Дмитрия Христича

4 сентября на "Площади звезд" зажглось новое созвездие

Многие жители и гости столицы знают, где в Киеве находится самое звездное место. Без сомнения, это "Площадь звезд", которая расположена возле ТРЦ Gulliver и которая уже успела стать в прямом смысле слова яркой достопримечательностью. Именно здесь вот уже несколько лет увековечивают имена выдающихся украинцев – музыкантов, артистов, спортсменов, деятелей искусства, – которые прославили нашу страну на весь мир и до сих пор показывают достойный пример молодому поколению. 4 сентября на "Площади звезд" зажглось новое созвездие. Свое почетное место здесь заняли имена легендарного футболиста и тренера Андрея Шевченко, гениальной гимнастки Ирины Дерюгиной и сильнейшего хоккеиста Дмитрия Христича. А еще в этот день все трое спортсменов в очередной раз стали рекордсменами.

Торжественно и трогательно

Аплодисменты, слезы на глазах, теплые слова, автографы и признательность. Так проходило открытие трех новых звезд возле ТРЦ Gulliver. Здесь собралось огромное количество людей – неудивительно, ведь не каждый день можно увидеть в одном месте и в одно и то же время такое невероятное спортивное трио. Поздравить новых обладателей звезд пришли экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, известный спортсмен и тренер по боксу Михаил Завьялов (к слову, у него тоже есть звезда на площади, а появилась она одной из первых), президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин и многие другие. Мы пообщались и с главными виновниками торжества, и с гостями и узнали, насколько важен сегодня для украинцев такой проект, как "Площадь звезд".

Лучший бомбардир в истории сборной Украины по футболу, а ныне ее главный тренер Андрей Шевченко пожелал, чтобы имя каждого когда-нибудь вошло в историю. "Наше государство еще очень молодое, находится в процессе строительства. И очень важная составляющая для того, чтобы государство развивалось, – это спорт. Поэтому такая аллея очень нужна. Чтобы наше молодое поколение приходило сюда и имело живой пример, глядя на эти известные личности", – отметил Шевченко.

Легенда хоккея Дмитрий Христич пришел на праздник с женой Александрой, друзьями и поблагодарил своих родителей, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. Посвященная ему звезда на "Площади звезд" стала первой "представительницей" этого вида спорта. "Мне приятно, что мои достижения были так высоко оценены, я очень благодарен. Играя в хоккей, никогда не думал, что такое может случиться. Оглядываясь назад, уверен, что все было сделано не зря. Молодые люди должны понять, что спорт – это не только престижно, но и интересно. Когда ты побеждаешь кого-то в какой-то борьбе, ты получаешь массу удовольствия. Улучшается настроение, становишься здоровее. Но чтобы достичь больших результатов, нужно много работать", – посоветовал молодежи Дмитрий Христич.

С дочерью, внучкой и целой сборной

Ирина Дерюгина – вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины, тренер, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике в индивидуальном первенстве. Единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 годах. Ее заслуги можно перечислять очень и очень долго. Ирина пригласила на праздник девочек из национальной сборной по художественной гимнастике, а открывала свою звезду вместе с маленькой внучкой Джеки.

Мама девочки – известная телеведущая, музыкант, тренер по художественной гимнастике – Ирина Блохина тоже была среди гостей и очень растрогалась. "Меня переполняет гордость и эмоции. Теперь здесь есть звездочки и в честь папы и мамы. Я так скажу. Моя семья с 1952 года поднимает флаг Украины. Мой дедушка – олимпийский чемпион в пятиборье, бабушку вы тоже прекрасно знаете, она знаменитый тренер по художественной гимнастике. Мама и папа посвятили жизнь спорту. Это невероятные люди, которые отдали нашей стране очень многое и подняли целое поколение. Я горжусь тем, что я украинка, что выросла в такой земле и что эта земля родила таких людей", – говорит она.

Ирина Дерюгина тоже призналась, что давно не испытывала такого волнения. "На соревнованиях немножко по-другому все бывает. Мне очень приятно. Хочу поблагодарить всех за то, что вы для нас сделали. За то, что вы сделали для будущего поколения. Хочу сказать, что спорт сегодня – это очень тяжелый и кропотливый труд, очень жестокий, потому что ты каждый день должен себя победить. Я хочу попросить новое правительство отнестись к спорту с большим уважением, ведь каждый день мы делаем что-то не для себя, а для всей Украины".

Новые рекордсмены

Кстати, ждал легендарных спортсменов и еще один сюрприз. Все трое были внесены в Национальный реестр рекордов. Андрей Шевченко заслужил такое признание как самый молодой тренер сборной по футболу. Дмитрий Христич – как самый результативный украинский игрок в НХЛ, а Ирина Дерюгина – как дважды абсолютная чемпионка мира.

Татьяна Атаджанова, руководитель проекта "Площадь звезд" и PR директор ТРЦ Gulliver тоже не скрывает волнительных эмоций. "Это был очень сложный процесс договоренностей. Представьте себе, как сложно было собрать всех трех звезд в одно и то же время. Кто-то был на сборах, кто-то на соревнованиях или за границей. Мы рады, что все удалось, и особенно приятно, что и Андрей Шевченко, и Ирина Дерюгина, и Дмитрий Христич смогли найти время и вместе присутствовать на открытии", – говорит Татьяна.

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Будет еще много громких и ярких открытий

Всего на "Площади звезд" теперь 34 звезды в честь знаменитых украинцев, которые расположены вдоль Спортивной площади и улицы Эспланадой аж до бульвара Леси Украинки. Кроме Андрея Шевченко, Ирины Дерюгиной и Дмитрия Христича, здесь "живут" и другие выдающиеся спортсмены. Причем признание заслужили как мэтры, так и молодые таланты. Это тренер Валерий Лобановский, футболист Олег Блохин, фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, "золотая рыбка" Яна Клочкова, паралимпийская лыжница Светлана Трифонова, обладательница титула самой сильной женщины планеты Ольга Лящук и другие. Много звезд посвящено актерам, музыкантам, артистам – Владимиру Горянскому, Аде Роговцевой, группам СКАЙ и ТНМК, Нине Матвиенко…

Любой желающий может познакомиться с этими героями нашего времени поближе и узнать об их достижениях – достаточно лишь считать QR-код на именных звездах. Одним словом – приходите, рассматривайте и делайте фото. Тем более, что "Площадь звезд", как признается Татьяна Атаджанова, еще будет расти и расти. Раскрыла она для нас и небольшой секрет о том, какие новые имена могут появиться здесь уже в этом году. "В конце сентября у нас будет очень выдающееся событие: появится звезда в честь звезд музыки - группы "Время и Стекло". Потом будем открывать звезды актеров театра и кино – это Лариса Кадочникова и Ирма Витовская. Ведем переговоры со знаменитым спортсменом, рекордсменом и главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой. А закончить нынешний сезон мы планируем в начале ноября открытием звезды в честь певца Потапа, который уже 20 лет у нас на эстраде. Так что до конца года будет до 40 звезд, но и впереди нас еще ждет много громких открытий. Проект "Площадь звезд" важен для украинцев любого возраста, у него масштабная просветительская миссия. Жители должны знать выдающихся людей своей страны. Возможно, когда они увидят эти звезды, это будет для них стимулом заниматься своим делом и достигать самых высоких результатов".

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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