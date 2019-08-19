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"На Пугачеву похожа": Тина Кароль восхитила фанатов откровенным нарядом

Певица вышла на сцену в ярком платье с глубоким декольте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно посвятила умершему мужу трогательные кадры, удивила поклонников откровенным нарядом во время съемок шоу "Музыкальная платформа" на "Арена Львов". Отметим, что фестиваль приурочен к праздничному эфиру телеканала "Украина" ко Дню Независимости, 24 августа. 

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына, – смотрите видео:

Популярная певица стала главным хедлайнером фестиваля украинской песни. Тина Кароль специально приехала во Львов, где остановилась в роскошном отеле в номере люкс. Артистка приехала на "Арену Львов" к полуночи, где "разогретая" публика с нетерпением ждала Тину. Помимо эффектного шоу, во время которого Кароль исполнила пять песен на украинском языке и расплакалась, артистка вызвала у фанатов настоящий фурор своим нарядом – 34-летняя поп-дива облачилась в плиссированное платье розового цвета с откровенным декольте. 

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Многие подписчики отметили, что в таком сценическом костюме, Тина Кароль напомнила им российскую певицу Аллу Пугачеву в молодости. Разумеется, не обошлось и без фирменной детали ее имиджа – красной помады. 

Тина Кароль за кулисами
Тина Кароль за кулисами
Фото: Сегодня

INSTAGRAM (@_fantina)

"На Пугачеву похожа", "Платье, как у Пугачевой", "Да...я сразу за Пугачеву подумала", – написали подписчики Тины под опубликованном видео на фан-странице в Instagram.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;
  • 24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". 

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