"На пути к блондинке": Седокова похвасталась сменой имиджа

Певица призналась, что готова к переменам

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова, которая недавно показала фигуру в купальнике, похвасталась новым образом. Своим фанатам артистка призналась, что готова к кардинальным переменам в жизни, и решила начать с внешнего вида.

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Так, на странице в Instagram Седокова опубликовала свежее фото, которое очень удивило ее подписчиков. Анна любит экспериментировать с внешностью, и совсем недавно предстала перед публикой с экстремальным цветом волос. Спустя некоторое время звезда решила вернуться к блонду.

"Когда я хочу перемен, всегда достаётся моим волосам. Пару дней назад, я решила переходить на светлую сторону", – написала певица в блоге.

Седокова добавила, что будет перевоплощаться в блондинку постепенно. "Итак, я возможно на пути к блондинке, но будем делать это постепенно. А пока, у меня идеальные волосы", – поделилась Аня.

Фолловеры певицы не разделили ее выбор. Многие подписчики отметили, что Седоковой больше идет рыжий цвет волос. "Анечка дорогая нееет,, только не блонд", "Рыженькой лучше", "Ань, не надо блондинку!", "Ты шикарная с любым цветом волос", – пишут пользователи.

Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала, почему не спешит под венец.

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