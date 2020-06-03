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На Сару Джессику Паркер подала в суд ее бизнес-партнер: в чем обвиняют актрису

Сегодня, 17:11

Женщина требует возместить моральную компенсацию

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, которая недавно отметила 23-летнюю годовщину свадьбы с мужем, оказалась в центре скандала. На звезду в суд подала ее бывшая домработница и бизнес-партнер по имени Хизер Голт. Женщина работала на обувной бренд актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.

По информации таблоида Page Six, Хизер Голт начала судебную тяжбу из-за заработной платы. Дело в том, что у женщины есть претензии к начислению выплат. Бывшая подопечная Сары Джессики Паркер утверждает, что ей не оплачивали сверхурочные часы с 2018 года. Для возмещения денег она обратилась в Верховный суд Нью-Йорка.

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

В документах суда указано, что Хизер требует оплату сверхурочных часов и моральную компенсацию, поэтому в СМИ подозревают, что это может обойтись бренду Сары Джессики Паркер в огромную сумму. Сама звезда "Секса в большом городе" об этом узнала от журналистов, поэтому пока ситуацию не комментирует.

Сара Джессика Паркер открыла интернет-магазин – смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее другая актриса из "Секса в большом городе" призналась, что коллеги по сериалу запугивали ее.

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