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На стиле: Деми Мур показала архивное фото с Брюсом Уиллисом на красной дорожке "Эмми"

Сегодня, 19:00

Знаменитая пара развелась в 2000 году

Деми Мур и Брюс Уиллис некогда были одной из самых знаменитых пар Голливуда. Актеры поженились в 1987 году, а в 2000-м расстались. В день проведения церемонии "Эмми-2020" Деми поделилась архивным фото, сделанным на красной дорожке этого мероприятия, но только много лет назад.

На своей странице в Instagram Деми Мур разместила пост с подписью "1987 год. Прибыли на церемонию Эмми на стиле". И в самом деле, total black Брюса и его жены выглядят роскошно.

Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур и Брюс Уиллис
Фото: instagram.com/demi.moore

Однако не все фолловеры Мур оценили ее публикацию. Некоторые пользователи сети решили, что артистка не может смириться с их с Уиллисом расставанием, хотя с того времени прошло уже много лет.

"Прошло 35 лет. Профессиональная терапия может тебе помочь", "Деми, может пора отпустить всех своих бывших и жить дальше?", "Всегда интересно, как себя чувствует жена Брюса, когда Деми постит их совместные фото", – пишут в комментариях.

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Напомним, что у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть трое общих детей: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллула Бель Уиллис. 21 марта 2009 года актер женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе Уиллиса на 23 года. С Деми Мур актер и его супруга в отличных отношениях.

Почему Брюс Уиллис живет под одной крышей с Деми Мур, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков.

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