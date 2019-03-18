На звезду "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман подали 500-миллиардный иск

Актрису Фелисити Хаффман арестовало ФБР за коррупцию

Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман Фото: Getty Images

На днях стало известно, что звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Актрису уличили в неправомерных действиях. Дело в том, Фелисити Хаффман решила избавить себя и своего ребенка от переживаний по поводу предстоящего поступления в ВУЗ. Актриса дала взятку 15 тыс. долларов за гарантированное зачисление ее дочери в колледж под видом благотворительного взноса.

Теперь появилась информация, что на Фелисити Хаффман и других фигурантов дела о коррупции подала в суд женщина, чей ребенок не поступил в колледж по их вине. Иск Окленды Дженнифер Кей Той подразумевает выплату компенсации в размере 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает Deadline.

"Отчаянные домохозяйки" Фото: YouTube

"Джошуа подал заявление в некоторые коррумпированные колледжи, и не прошел. Мы полагали, что у него был справедливый шанс, как и у всех других заявителей, но он не поступил по какой-то непонятной причине", – говорит отмеченная наградами бывшая школьная учительница Окленда Дженнифер Кей Той.

Отметим, в центре скандала также оказалась актриса Лорин Локлин и еще 49 человек, среди которых генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

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