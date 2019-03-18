Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На звезду "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман подали 500-миллиардный иск

Актрису Фелисити Хаффман арестовало ФБР за коррупцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман
Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман
Фото: Getty Images

На днях стало известно, что звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Актрису уличили в неправомерных действиях. Дело в том, Фелисити Хаффман решила избавить себя и своего ребенка от переживаний по поводу предстоящего поступления в ВУЗ. Актриса дала взятку 15 тыс. долларов за гарантированное зачисление ее дочери в колледж под видом благотворительного взноса. 

Теперь появилась информация, что на Фелисити Хаффман и других фигурантов дела о коррупции подала в суд женщина, чей ребенок не поступил в колледж по их вине. Иск Окленды Дженнифер Кей Той подразумевает выплату компенсации в размере 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает Deadline.

"Отчаянные домохозяйки"
"Отчаянные домохозяйки"
Фото: YouTube

"Джошуа подал заявление в некоторые коррумпированные колледжи, и не прошел. Мы полагали, что у него был справедливый шанс, как и у всех других заявителей, но он не поступил по какой-то непонятной причине", – говорит отмеченная наградами бывшая школьная учительница Окленда Дженнифер Кей Той.

Отметим, в центре скандала также оказалась актриса Лорин Локлин и еще 49 человек, среди которых генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

Смотрите видео о главных коррупционерах Голливуда:

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли уходит из кино.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Анджелина Джоли уходит из кино - СМИ Брайана Сингера уволили из ремейка "Рыжей Сони" Дочь Лилии Ребрик дебютировала в кино
коррупция кино вуз скандал поступление Отчаянные домохозяйки Фелисити Хаффман
Реклама

Новости партнеров

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка
47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка
Очень вкусный торт без выпечки за 15 минут
Очень вкусный торт без выпечки за 15 минут
Блинчики быстрые, ажурные
Блинчики быстрые, ажурные

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Тіна Кароль вразила шанувальників чуттєвими фото
Тіна Кароль вразила шанувальників чуттєвими фото