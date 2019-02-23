Нацотбор на "Евровидение 2019": подробности финала

В финале выступят Джамала и представитель Франции на "Евровидении 2019"

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019" Фото: Сегодня

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За победу в финале Нацотбора на "Евровидение 2019" соревнуются шесть участников: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA. В результате судейского и зрительского голосования определится представитель Украины на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве.

Отметим, на фоне недавнего скандального интервью ANNA MARIA, когда девушки не признали аннексию Крыма, сложно было не заметить, что все участники Нацотбора делали акцент на патриотизме. К тому же судьи и ведущий Сергей Притула тоже затрагивали данную тему в общении с конкурсантами.

Первыми выступили Freedom Jazz. Судьи остались в восторге от номера группы, а Андрей Данилко прокомментировал выступление девушек в полуфинале: "Вы как-будто открыли форточку в душной комнате".

Далее на сцену вышел коллектив YUKO. Ранее участница группы Юлия Юрина прокомментировала свое российское гражданство. Судьи посчитали, что в полуфинале было больше экспрессии, нежели в финале.

Третьей на Нацотборе 2019 выступила MARUV, которую особенно тепло приняла публика. "Проигрыш является ключевым, где вы, по сути, не поете. Но это музыка поколения, которое живет сейчас", – так прокомментировал номер Евгений Филатов.

Выступление в финале Нацотбора 2019 коллектива Brunettes Shoot Blondes судьям понравилось больше, чем в полуфинале, а Джамала и вовсе призналась в любви участникам группы. Евгений Филатов сказал: "Я болею за такой креативный и неординарный подход к музыке". В то же время члену жюри не хватило вокала.

Затем на сцене Нацотбора появилась группа KAZKA, которая сделала заявление накануне финала. Во время исполнения песни Apart зал поддерживал коллектив аплодисментами. "У меня есть вопросы к вокалу", – отметила Джамала. Андрею Данилко номер KAZKA понравился, и он пожелал удачи группе: "Я желаю вам собраться и быть молодцом".

Закрыл блок выступлений участников Нацотбора 2019 дуэт ANNA MARIA. "Здесь нечем удивить, но вполне соответствует формату конкурса", – мнение Евгения Филатова. Кроме того, участницы дуэта прокомментировали свое скандальное интервью Роману Скрыпину, в результате чего случилась словесная перепалка между членами жюри и ANNA MARIA.

Накануне финала Нацотбора на "Евровидение 2019" стало известно, что на сцене выступит представитель Франции Билал Хассани. Артист исполнил конкурсную песню, а после выступления заговорил на украинском и поприветствовал Киев.

Кроме того, было анонсировано выступление члена жюри Нацотбора – Джамалы. Победительница "Евровидения 2016" и член жюри Нацотбора презентовала новую песню.

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