Нацотбор на "Евровидение 2019": стало известно, кто вошел в финал

Судьи определили тройку лучших участников

Стали известны финалисты Нацотбора на "Евровидение 2019" Фото: instagram.com/eurovision.ua

Первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019" состоялся 9 февраля. В нем приняли участие восемь конкурсантов, которые соревновались за поездку в Израиль в мае. Результаты определялись оценками жюри и зрительским онлайн-голосованием. Судьями Нацотбора традиционно были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

В конце прямого эфира стали известны имена первой тройки финалистов. В финал прошли певица MARUV, группа Brunettes Shoot Blondes и коллектив YUKO.

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, популярная и за рубежом. Для Нацотбора ребята выбрали песню "Houston".

Певица MARUV была явной фавориткой конкурса. Она исполнила композицию "Siren Song", подготовив довольно провокационный номер.

Музыку группы YUKO лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. Коллектив, который считается воспитанником лейбла Ивана Дорна MASTERSKAYA, представил на сцене песню "GALYNA GULIALA".

Напомним, мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая.

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