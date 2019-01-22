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Нацотбор на "Евровидение 2019": стало известно, в каком порядке выступят участники

За победу будут бороться 16 артистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Евровидение 2019 Фото: instagram.com/eurovision.ua
Евровидение 2019
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Сегодня, 22 января, во время жеребьевки стал известен порядок выступления всех участников Национального отбора на "Евровидение 2019". Отметим, что за победу в отборе и право представлять Украину на конкурсе поборются 16  претендентов.

В первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение 2019", который пройдет 9 февраля, выступят:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Во втором полуфинале, который состоится 16 февраля, сражаться за место в финале будут следующие артисты:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. КiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom jazz

Отметим, что за несколько часов до жеребьевки певица TAYANNA сделала официальное заявление и отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение 2019". Артистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас намерена сконцентрироваться на записи нового альбома и подготовке к сольному концерту.

Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Уже выбрана локация – мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv.

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Источник: Сегодня
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