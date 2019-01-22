Нацотбор на "Евровидение 2019": стало известно, в каком порядке выступят участники

За победу будут бороться 16 артистов

Евровидение 2019 Фото: instagram.com/eurovision.ua

Сегодня, 22 января, во время жеребьевки стал известен порядок выступления всех участников Национального отбора на "Евровидение 2019". Отметим, что за победу в отборе и право представлять Украину на конкурсе поборются 16 претендентов.

В первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение 2019", который пройдет 9 февраля, выступят:

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Во втором полуфинале, который состоится 16 февраля, сражаться за место в финале будут следующие артисты:

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA КiRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom jazz

Отметим, что за несколько часов до жеребьевки певица TAYANNA сделала официальное заявление и отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение 2019". Артистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас намерена сконцентрироваться на записи нового альбома и подготовке к сольному концерту.

Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Уже выбрана локация – мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv.