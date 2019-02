Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Одним из самых ярких выступлений полуфинала стал номер Freedom Jazz

Freedom Jazz Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 16 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019". Членами жюри традиционно выступили Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Покорял зрителей своим искрометным юмором и вел конкурс Сергей Притула.

Открыл второй эфир молодой украинский певец Ivan NAVI с композицией All For The Love, которую, к слову, в сети сравнили с хитом Джастина Тимберлейка. Судьи позитивно оценили выступление Ивана.

Следующими на сцену вышли сестры-близнецы, заслуженные артистки Крыма дуэт ANNA MARIA. Девушки исполнили свою песню My Road. Жюри высоко оценили их номер, а Евгений Филатов отметил, что девушкам следует записать целый альбом таких песен.

Фавориты Нацотбора группа KAZKA выступили под номером три. Отметим, что в сети многим не понравилось исполнение песни, однако жюри оценили выступление группы позитивно и поддержали их.

Неординарная певица Kira Mazur удивила зрителей своей песней "Дихати", но, как отметил Евгений Филатов, композиция, по его мнению, – не формат Евровидения.

После Киры на сцене Нацотбора выступил уже довольно известный певец LAUD. Парень принимал участие в прошлогоднем Нацотборе и даже вышел в финал. В этом году ему этого не удалось, несмотря на то, что и судьям, и зрителям, его выступление пришлось по душе.

Самобытный исполнитель KHAYAT очаровал публику своим выступлением с песней Ever. Тем не менее, члены жюри довольно негативно отозвались о композиции молодого певца. Джамала отметила, что все его выступление ей казалось, что артист "оттягивает всех назад, когда должен вести вперед". Певица позитивно оценила вокал KAHAYAT, но не его конкурсную композицию.

Коллектив Braii высоко оценил Андрей Данилко. Артист признался, что переслушивал их песню несколько раз в машине. Сергей Притула отметил, что композиция Braii напоминает известную всем песню "Когда я стану кошкой". Солистка группы этот факт не стала отрицать.

Закрывали эфир яркие девушки коллектива Freedom Jazz. Мнения членов жюри и зрителей совпало – все оценили выступление артисток очень высоко и только позитивно.

Отметим, что после выступления всех участников, в качестве гостей полуфинала выступила чешская группа Lake Malawi, которая представит Чехию на "Евровидениии 2019" в мае в Израиле.

После всех выступлений Евгений Филатов начал объявление оценок жюри. Он назвал самые низкие оценки. Один балл получила Kira Mazur, два балла – KHAYAT, Braii – три балла. Далее оценки объявила Джамала. Четыре балла получил Ivan Navi, пять баллов – ANNA MARIA, шесть баллов LAUD. Андрей Данилко объявил фаворитов: семь баллов – KAZKA, Freedom Jazz – восемь.

Результаты зрительского голосования оказались следующими:

Freedom Jazz – 8

ANNA MARIA – 7

KHAYAT – 6

KAZKA – 5

Ivan NAVI – 4

LAUD – 3

Braii – 2

Kira Mazur – 1

Таким образом, стали известны имена второй тройки финалистов. В финал прошли Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

В конце эфира прошла жеребьевка, по результатам которой стало известно, в каком порядке участники Нацотбора выступят в финале: откроют финал Freedom Jazz, вторыми на сцену выйдут YUKO, за ними – MARUV, Brunnets Shoot Blondes – выступят четвертыми, затем на сцену выйдет KAZKA, а закрывать финал Нацотбора будут ANNA MARIA.

