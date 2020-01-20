Нацотбор на Евровидение 2020: 5 интересных фактов о новом члене жури
В этому году к членам жюри присоединился Виталий Дроздов
Сегодня, 20 января, стало известно имя последнего члена жури на Национальном отборе Евровидения 2020 и им стал Виталий Дроздов. Виталий является одним и самых влиятельных профессионалов в украинской музыкальной и радио-индустрии.
Смотрите также интервью с ведущим Нацотбора Сергеем Притулой:
Для того, чтобы узнать больше о дебютанте жюри украинского Национального отбора этого года, предлагаем 5 фактов о нем:
- В 2003 году Виталий Дроздов стал директором группы "Ляпис Трубецкой", а также директором проекта "Дети солнца" – продюсерского центра, который продюсировал группу "Ляпис Трубецкой", "Сашу и Сирожу" и другие группы и проекты.
- В 2005 году приехал в Киев по приглашению "ТАВР Медиа" как радиоэксперт – для анализа рынка и перезапуска радиостанции ХітFM. После успешной работы он стал директором радиостанции и переехал жить в Украину. На тот момент ХітFM занимало 24-е место по Киеву и 5-е по Украине в радиотопе. После нескольких лет работы Виталия на посту ХітFM заняло первое место по Киеву и стране. Виталий до сих пор – генеральный директор ХітFM.
- С 2011 года и по сей день Виталий занимает пост генпродюсера "ТАВР Медиа", куда на данный момент входят 6 радио: ХітFM, Русское радио Украина, Radio ROKS, KISS FM, радио RELAX, Мелодия FM.
- Виталий Дроздов открыл широкой украинской общественности такие имена как Надежда Матвеева, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук. Они начинали свою всеукраинскую радиокарьеру под его руководством.
- Виталий уже давно признан одним из главных специалистов не только в украинской радиосфере, но и во всей музыкальной индустрии. Он является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA, первой премии независимой музыки Yager Music Awards, легендарной музыкальной премии "Золотая Жар-птица", Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры", а также конкурса "Хит-конвейер" от телеканала М2. Виталий постоянный участник музыкального совета премии М1 Music Awards, а с недавнего времени и член жюри Национального отбора на Евровидение 2020.
Уже также известны даты, когда состоится Нацотбор на Евровидение 2020. Полуфиналы конкурса будут проходить 8 и 15 февраля, а финал, в рамках которого определится представитель Украины на Евровидении 2020, – 22 февраля.
Напомним, в этом году Евровидение состоится Роттердаме, Нидерланды. Уже названы первые участники международного конкурса.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.