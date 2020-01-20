Нацотбор на Евровидение 2020: 5 интересных фактов о новом члене жури

В этому году к членам жюри присоединился Виталий Дроздов

Виталий Дроздов Фото: instagram.com/eurovision.ua

Сегодня, 20 января, стало известно имя последнего члена жури на Национальном отборе Евровидения 2020 и им стал Виталий Дроздов. Виталий является одним и самых влиятельных профессионалов в украинской музыкальной и радио-индустрии.

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Для того, чтобы узнать больше о дебютанте жюри украинского Национального отбора этого года, предлагаем 5 фактов о нем:

В 2003 году Виталий Дроздов стал директором группы "Ляпис Трубецкой", а также директором проекта "Дети солнца" – продюсерского центра, который продюсировал группу "Ляпис Трубецкой", "Сашу и Сирожу" и другие группы и проекты. В 2005 году приехал в Киев по приглашению "ТАВР Медиа" как радиоэксперт – для анализа рынка и перезапуска радиостанции ХітFM. После успешной работы он стал директором радиостанции и переехал жить в Украину. На тот момент ХітFM занимало 24-е место по Киеву и 5-е по Украине в радиотопе. После нескольких лет работы Виталия на посту ХітFM заняло первое место по Киеву и стране. Виталий до сих пор – генеральный директор ХітFM. С 2011 года и по сей день Виталий занимает пост генпродюсера "ТАВР Медиа", куда на данный момент входят 6 радио: ХітFM, Русское радио Украина, Radio ROKS, KISS FM, радио RELAX, Мелодия FM. Виталий Дроздов открыл широкой украинской общественности такие имена как Надежда Матвеева, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук. Они начинали свою всеукраинскую радиокарьеру под его руководством. Виталий уже давно признан одним из главных специалистов не только в украинской радиосфере, но и во всей музыкальной индустрии. Он является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA, первой премии независимой музыки Yager Music Awards, легендарной музыкальной премии "Золотая Жар-птица", Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры", а также конкурса "Хит-конвейер" от телеканала М2. Виталий постоянный участник музыкального совета премии М1 Music Awards, а с недавнего времени и член жюри Национального отбора на Евровидение 2020.

Уже также известны даты, когда состоится Нацотбор на Евровидение 2020. Полуфиналы конкурса будут проходить 8 и 15 февраля, а финал, в рамках которого определится представитель Украины на Евровидении 2020, – 22 февраля.

Напомним, в этом году Евровидение состоится Роттердаме, Нидерланды. Уже названы первые участники международного конкурса.

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