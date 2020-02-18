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Нацотбор на Евровидение-2020: где и когда смотреть финал

Третий прямой эфир состоится в субботу, 22 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Судьи Нацотбора на "Евровидение-2020"
Судьи Нацотбора на "Евровидение-2020"
Фото: instagram.com/eurovision.ua

8 и 15 февраля состоялись первый и второй прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020", и уже определилась шестерка участников, которые вышли в финал. В эту субботу, 22 февраля, пройдет финал Нацотбора на "Евровидение-2020", по результатам которого будет назван представитель Украины на международном конкурсе.

Давайте вспомним яркие моменты прошлогоднего Нацотбора:

В рамках финала свои выступления представят: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. Сегодня.Lifestyle уже поделились информацией об артистах, претендующих представить Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме, а также их песнями.

Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов СТБ и "UA: Перший" 22 февраля. Начало прямого эфира Нацотбора – 19:00. Тем, кто не смотрел полуфиналы, напомним, что ведущим по традиции стал Сергей Притула, а вот состав жюри в этом году изменился: зрители увидят Андрея Данилко, Тину Кароль и Виталия Дроздова.

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Кто должен представить Украину на Евровидении-2020: мнение Андрея Данилко

А пока финалисты готовятся приятно удивить выступлениями публику и членов жюри, мы предлагаем отдать голос за своего фаворита Нацотбора на "Евровидение-2020" и посмотреть, как голосуют другие.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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