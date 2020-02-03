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Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть первый полуфинал

Первый прямой эфир состоится уже в эту субботу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Когда и где смотреть Нацотбор на Евровидение 2020
Когда и где смотреть Нацотбор на Евровидение 2020
Фото: eurovision.tv

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 будет проходить всего через три месяца, а первый полуфинал украинского Нацотбора состоится уже в эту субботу, 8 февраля.

Узнайте также, какие страны первыми назвали своих представителей на Евровидении 2020:

Свои выступления представят восемь участников: [O], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUТЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIA, Assol. Сегодня.Lifestyle уже поделились информацией об артистах, претендующих представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме, а также их песнями.

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов "СТБ" и "UA: Перший" 8 февраля. Начало прямого эфира Нацотбора – 18:00. Ведущим по традиции стал Сергей Притула, а вот состав жюри в этом году изменился: зрители увидят Андрея Данилко, Тину Кароль и Виталия Дроздова.

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Отметим, в результате первого полуфинала определится первая часть финалистов Нацотбора на Евровидение. Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал, который определит представителя Украины на международной сцене, – 22 февраля.

Ранее мы также рассказали об участниках второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 и поделились их песнями.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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