Нацотбор на Евровидение 2020: как выступила группа CLOUDLESS

Поп-рок-электронное трио не вошло в тройку финалистов

CLOUDLESS Фото: instagram.com/eurovision.ua

В Нацотборе на "Евровидение-2020", первый полуфинал которого состоялся 8 февраля, выступила группа CLOUDLESS, известная саундтреком "Между мирами" к популярному сериалу "Школа". Напомним, что в финал прошли только три участника из восьми.

Накануне выступления на Нацотборе группа CLOUDLESS обновила свой состав – теперь в трио задействованы гитарист Михаил Шатохин и также участник 10 сезона проекта "Х-фактора" Юрий Каналош.

Исполнение Drown Me Down сопровождалось провокационным черно-белым видеорядом и впечатляющими световыми эффектами. Музыканты решили не прибегать к какой-либо постановке, позволив зрителям в полной мере насладиться живым исполнением.

Публика приветствовала выступление CLOUDLESS громкими аплодисментами. А член жюри Виталий Дроздов отметил, что песня очень форматная и он даже готов взять ее в ротацию на радио.

Тина Кароль призналась, что выступление ребят было очень динамичным и драйвовым, однако им еще стоит поработать над вокалом и интонацией. Андрей Данилко отметил, что припев песни очень хитовый, но сам номер не впечатлил судью.

По результатам минувшего вечера, в полуфинал Нацотбора прошли KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A. Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал).

Ранее мы писали, что Katya Chilly удивила магическим голосом в первом полуфинале Нацотбора.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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