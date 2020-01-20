Нацотбор на Евровидение 2020: названо имя третьего члена жюри

Третьим членом жюри стал генеральный директор одной из украинских радиостанций

Нацотбор на Евровидение 2020 - объявлен первый член жюри Фото: пресс-служба

Уже в феврале зрителям будут представлены выступления участников Нацотбора 2020, в результате которого определится представитель Украины на Евровидении 2020 в Роттердаме.

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Так, кроме участников конкурса, 20 января стал известен полный список членов жюри Нацотбора на Евровидение 2020. Организаторы назвали имя третьего судьи музыкального конкурса. Им стал генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хіт FM" Виталий Дроздов.

Так, в этом году среди членов жюри зрители не увидят победительницу Евровидение 2016 Джамалу, а также продюсера и солиста группы The Maneken Евгения Филатова.

Нацотбор на Евровидение 2020: члены жюри

Андрей Данилко Тина Кароль Виталий Дроздов

Третий член жюри Нацотбора на Евровидение 2020 Виталий Дроздов Фото: stb.ua

Отметим, Виталий Дроздов родился в 1971 году в Беларуси. Начал карьеру в 1993 году: много лет был ведущим, музыкальным редактором и программным директором на нескольких минских радио.

В 1995 году Дроздов стал участником группы "Ляпис Трубецкой" – играл на скрипке и исполнял бэк-вокал 2 года. В 2003 году Виталий Дроздов стал директором коллектива "Ляпис Трубецкой", а также продюсерского центра "Дети солнца".

В 2011 году Виталий был членом жюри проекта "Фабрика звезд 4". В качестве эксперта принимает участие в таких известных музыкальных премиях, как YUNA, Yager Music Awards, "Золотая Жар-птица", М1 Music Awards.

Стоит отметить, под руководством Дроздова свою карьеру начинали такие известные телеведущие, как Анатолий Анатолич, Надежда Матвеева и Владимир Остапчук.

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