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Нацотбор на "Евровидение-2020": Сергей Притула высказался относительно победы Go_A

Телеведущий отметил, что победа Go_A не была ожидаемой

Валерия Ильченко
Сегодня, 17:41

Ведущий Нацотбора на "Евровидение-2020" Сергей Притула, который обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании, поделился своим мнением относительно конкурса, членов жюри, участников и, собственно, победителей. В этом году Украину на "Евровидении" представит группа Go_A.

По словам Сергея Притулы, победу коллектива в Нацотборе сложно назвать ожидаемой. Однако ведущий убежден: Go_A победили благодаря абсолютной уверенности солистки группы Екатерины Павленко в своих силах.

Нацотбор на "Евровидение-2020"
Нацотбор на "Евровидение-2020"
Фото: instagram.com/eurovision.ua

"Действительно, "темная лошадка" Нацотбора. Выход из полуфинала выглядел закономерным, победа в финале – совсем неожиданной. Чтобы победить, Gо-A нужно было прыгнуть выше головы. И они прыгнули! Видоизменение визуального образа пошло в плюс. Но самое главное – это настрой на борьбу. Группа вышла на сцену максимально заряжена и сконцентрирована. На мониторах в редакторской я видел крупные планы лица солистки. У Кати в глазах было написано: "Привет, мальчики и девочки. Меня зовут Катя и я вышла побеждать! И никуда вы от меня не денетесь!", – комментирует Сергей.

Притула также отметил, что Go_A победили в Нацотбора с довольно большим отрывом, почти 5%. Кроме того, ведущий поделился мнением относительно критики Go_A в Сети.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора-2020:

"25,43% голосов зрителей в тот вечер были отданы за Gо-A, чистое первое место с хорошим отрывом от Хаята (20,93%) и Круть (19,90%). Победу Gо-A коллеги по "цеху" восприняли по-разному. Кто-то приветствовал, а кто-то, как Тарас Тополя, солист группы "Антитела", подверг победу группы сокрушительной критике, обвинив Gо-A в псевдо-этнике. И в текстах, которые скорее подходят северо-восточному соседу. Думаю, что проблема в "Ванюше". Хотя, если хорошо присмотреться к содержанию, то тот "Ванюша" там как раз в довольно негативном свете. Что и вызвало очередную канонаду от разрывов пу*анов в стране медведей, лаптей и балалаек. В любом случае, победа Gо-A не оставила никого равнодушным. И это замечательно", – делится впечатлениями Сергей Притула.

Ранее мы также писали, что Руслан Квинта возмущен словами Тараса Тополи о Go_A и сравнил его с "сыном дерева".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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