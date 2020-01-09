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Нацотбор на Евровидение 2020: в Украине стартовала продажа билетов

Нацотбор будет проходить в феврале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Уже совсем скоро в Киеве во Дворце культуры КПИ состоится Нацотбор на Евровидение 2020. Прямые эфиры пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). Известно, что ведущим в этом году снова станет Сергей Притула, а вот список участников организаторы все еще не объявили.

Давайте вспомним, как проходил Нацотбор на Евровидение 2019:

Тем временем билеты на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020 уже поступили в продажу. Стоимость варьируется от 320 до 1090 грн. Сколько будут стоить билеты на финал Нацотбора, в рамках которого определится представитель Украины на Евровидении 2020 в Нидерландах, – пока неизвестно.

Напомним, уже названы имена двоих членов жюри Нацотбора 2020. Музыкальным продюсером Национального отбора стал Руслан Квинта, креативным продюсером – Наталья Франчук. Кроме того, ранее стало известно, что организаторы внесли коррективы в правила конкурса. В частности, появилось правило, касающееся артистов, которые выступали на территории РФ с 2014 года.

Ранее мы также писали, что организаторы Евровидения 2020 объявили вторую волну продажи билетов на конкурс.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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