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Нацотбор на Евровидение 2020: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Смотрите, как выступили все конкурсанты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:12
Первый полуфинал Нацотбора 2020
Первый полуфинал Нацотбора 2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Сегодня свои песни на сцене представили восемь исполнителей – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O].

Сегодня.Lifestyle предлагают просмотреть, как выступили все участники первого полуфинала.

[O] – "Там, куди я йду"

Jerry Hei – Vegan

Katya Chilly – "Піч"

Марина Круть – "99"

GO-A – "Соловей"

CLOUDLESS – Drown Me Down

GIO – Feeling so Lost

Assol – Save it

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы также писали, что известно о новом члене жюри Нацотбора – Виталие Дроздове.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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