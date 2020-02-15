Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нацотбор на Евровидение-2020: видео выступлений всех участников второго полуфинала

Смотрите, как выступили все конкурсанты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:21
Нацотбор на "Евровидение-2020": второй полуфинал
Нацотбор на "Евровидение-2020": второй полуфинал
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Свои песни на сцене представили восемь участников – MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Мы уже поделились информацией об участниках первого полуфинала, а также их песнями.

Читайте также:
Нацотбор на Евровидение 2020: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Сегодня.Lifestyle также предлагают просмотреть, как выступили все участники второго полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get up

Александр Порядинский – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call for love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи во втором полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Нацотбор на Евровидение-2020: Элина Иващенко поразила выступлением во втором эфире Нацотбор на Евровидение-2020: откровенный образ Тины Кароль во втором полуфинале Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті

Популярные статьи

Сегодня, 10:47Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:33Fun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

Сегодня, 08:59Fun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:58Fun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Вчера, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Вчера, 11:05Техно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

13 февраляШоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

13 февраляСтиль

Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

13 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляFun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

13 февраляШоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

13 февраляFun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

13 февраляШоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

13 февраляТехно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Собчак сняли с рейса в аэропорту Москвы
Собчак сняли с рейса в аэропорту Москвы
Что делать, если скрипят деревянные полы
Что делать, если скрипят деревянные полы
Типы старения. Как продлить молодость и оставаться красивой
Типы старения. Как продлить молодость и оставаться красивой
Первая помощь при обмороке и потере сознания
Первая помощь при обмороке и потере сознания
Екс-чоловік Слави Камінської розповів правду про розлучення
Екс-чоловік Слави Камінської розповів правду про розлучення
Кароль сотни раз созванивалась с криминальным авторитетом
Кароль сотни раз созванивалась с криминальным авторитетом