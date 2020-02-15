Нацотбор на Евровидение-2020: видео выступлений всех участников второго полуфинала
Смотрите, как выступили все конкурсанты
В субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Свои песни на сцене представили восемь участников – MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Мы уже поделились информацией об участниках первого полуфинала, а также их песнями.
Сегодня.Lifestyle также предлагают просмотреть, как выступили все участники второго полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".
Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи во втором полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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