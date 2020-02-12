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Нацотбор на Евровидение-2020: во втором полуфинале выступят The Hardkiss и представитель Чехии

Второй полуфинал Нацотбора-2020 состоится в эту субботу, 15 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Солистка The Hardkiss Юлия Санина
Солистка The Hardkiss Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

В прошлую субботу, 8 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", в рамках которого выступил MELOVIN, представитель Украины на международном конкурсе в 2018 году. На этой неделе зрители смогут смотреть второй полуфинал Нацотбора-2020, и уже известны имена звездных гостей шоу.

Узнайте также подробности первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Так, ранее сообщалось, что 15 февраля на сцене Нацотбора выступит представительница Украины на детском "Евровидении-2019" София Иванько. А теперь стало известно, что во втором полуфинале также выступит популярная украинская рок-группа The Hardkiss, а также представитель Чехии на "Евровидении-2020" Бенни Кристо. С какими песнями выступят приглашенные артисты – пока не сообщается.

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Отметим, в результате второго полуфинала определится полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2020". 8 февраля стала известна первая тройка финалистов Нацотбора.

Ранее мы также поделились списком участников Нацотбора-2020, которые выступят во втором полуфинале, и их песнями.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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