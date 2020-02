Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности первого полуфинала

Узнайте, кто прошел в финал конкурса

Первый полуфинал Нацотбора в Украине Фото: instagram.com/eurovision.ua

В эту субботу, 8 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Сегодня свои песни на сцене представили восемь исполнителей – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O].

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 Фото: stb.ua

В материале Сегодня.Lifestyle узнайте все подробности первого Национального отбора на "Евровидение-2020" в Украине.

В этом году состав жюри кардинально изменился. Судейские стулья заняли певица певица Тина Кароль и профессионал в украинской музыкальной и радиоиндустрии Виталий Дроздов. Неизменным членом жюри остался Андрей Данилко.

Первый полуфинал открыла украинская группа [O]. Артисты являются обладателями премии "Хит года" по версии KissFM, призеры в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, в том числе Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и др. В Нацотборе группа выступит с песней "Там, куди я йду".

Оказалось, что вокалиста группы Ольга является автором песни Тины Кароль "Шаг". Украинской поп-диве выступление [O] понравилось. По ее словам, песня "Там, куди я йду" вдохновляет. Андрей Данилко отметил легкость выступления артистов и поблагодарил их за выступление. Виталий Дроздов присоединился к мнению коллег и отметил, что все было на высоте.

Следующей на сцену вышла молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards и номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Хит Jerry Heil "Охрана, отмєна" стал хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes. Артистка появилась в Нацотборе с песней Vegan.

Комментировать первым выступление Jerry Heil взялся Андрей Данилко. По его словам, все было исполнено качественно, но он не уверен, что это формат "Евровидения". Также песня Vegan напомнила ему мотивы творчества Кэти Перри. А вот Виталию номер понравился, он увидел у молодой певицы особый шарм и творческий потенциал. Тина Кароль заявила, что и вовсе готова приезжать к Яне на репетиции и помогать. С ее слов, это новый формат украинской музыки.

Попробовать свои силы в конкурсе решила также еще известная в Украине певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творчестве Katya Chilly – 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 – в Украине.

Украиноязычная песня "Піч" понравилась судьям, но они сошлись во мнении, что выступлению нужна еще доработка. По словам Андрея Данилко, "Евровидение" – это конкурс праздника, а песня Кати немного не попадает в этот формат.

Певица и бандуристка Марина Круть выступила под номером 4. Девушка начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях. В Нацотборе певица выступила с треком "99", аккомпанируя себе на бандуре. Марина призналась, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

Судьи оценили выступление артистки, но Тина Кароль не до конца уверена, что именно эта песня сможет покорить европейскую сцену.

Группа GO-A, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участник самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси. На сцене Нацотбора на "Евровидение-2020" группа появится с песней "Соловей".

"Это очень талантливо", – с таких слов начал комментировать выступление группы Андрей Данилко. Виталий же отметил, что композиция слишком перенасыщена обработкой. В целом, народный голос солистки затронул души судей.

Бойзбенд CLOUDLESS получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". Треки группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Ребята приняли участие в Нацотборе с песней Drown Me Down.

Виталий Дроздов сразу же после выступления парней заявил, что хотел бы слышать эту песню в украинской версии в ротации на радио KISS FM. Тина Кароль в образе доброго полицейского снова похвалила участников и предложила свою помощь во время репетиций. А вот Данилко отметил, что ему запись песни понравилась больше, чем живое исполнение. По его словам, припев получился хитовым, но вот сам номер "хромает" и его нужно доработать.

Под номером 7 на сцену вышел молодой музыкант GIO, который работает в жанре pop-music. Артист выступал вместе с оркестром Lords of The Sound, который еще больше вдохновил GIО развиваться в сольном направлении. Певец родился в Грузии, но уже много лет живет в Украине, которую хочет представить на международном конкурсе "Евровидение". Англоязычный сингл Feeling so Lost он написал после болезненного расставания с любимой девушкой.

Тина Кароль призналась, что GIO ее очаровал, а выступление получилось очень трогательным и нежным. Андрей Данилко не разделил мнение Тины и заявил, что песня стандартная. По его словам, с подобной композицией тяжело победить на международной арене.

Последней в первом полуфинале Национального отбора выступила известная украинская певица – Катя Гуменюк. Assol исполнила песню Save it, пытаясь достучаться до каждого жителя планеты Земля. Сингл призывает беречь природу и начинать действовать с самого себя.

Виталий Дроздов заявил, что выступление Assol было неубедительным. Судья посоветовал Кате продолжить поиски себя и своего места в творчестве. Данилко согласился с мнением Виталия и добавил, что песня – шаблонная.Тине Кароль не хватило от Кати посыла и философского содержания. По ее словам, певица понимает, как девушке сложно бороться с отголосками прошлого и с тем, что ее постоянно сравнивают.

После выступлений всех участников первого полуфиналов на сцену Национального отбора вышел представитель от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN. Украинский певец зажег с новой композицией Oh, no!

Согласно результатам зрительского и судейского голосований, в финал Национального отбора прошли KRUTЬ, Jerry Heil и GO-A. Ниже предлагаем посмотреть, как распределились баллы между участниками.

Баллы от судьей:

KRUTЬ – 8

Jerry Heil – 7

GO-A – 6

CLOUDLESS – 5

Katya Chilly – 4

[O] – 3

GIO – 2

Assol – 1

Баллы от зрителей:

KRUTЬ – 8

GO-A – 7

Jerry Heil – 6

CLOUDLESS – 5

GIO – 4

Katya Chilly – 3

[O] – 2

Assol – 1

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы также писали, что известно о новом члене жюри Нацотбора – Виталии Дроздове.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.