Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наде Дорофеевой – 30: самые популярные запросы об украинской певице

Экс-солистка группы "Время и Стекло" отмечает день рождения 21 апреля

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:01

21 апреля отмечает свой день рождения украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. По такому поводу Сегодня.Lifestyle ответили на самые популярные google-запросы об артистке. Отметим, что еще в марте популярная группа заявила о своем распаде и теперь любимица миллионов украинцев начнет сольную карьеру.

  • "Надя Дорофеева" в детстве

Надя Дорофеева родилась и выросла в Крыму (Симферополе). Отец служил в воинской части, а мама работала зубным техником. С раннего детства будущая звезда занималась в танцевальной и музыкальной школах. Большую роль в воспитании Нади сыграл отец. Он ездил с ней на все вокальные конкурсы, помогал с аранжировками.

Надя Дорофеева в детстве
Надя Дорофеева в детстве
Фото: Facebook

В 12 лет девочка блеснула талантами — получила Гран-при вокального конкурса "Южный экспресс", стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала 2-е место на Международном музыкальном конкурсе.

  • "Надя Дорофеева без макияжа"

Разноцветные стрелки и фиолетовые губы – поклонники привыкли видеть певицу в самых неожиданных образах. Но на своей странице в Instagram Надя старается быть честной с подписчиками и часто публикует домашние снимки, позируя без капли макияжа.

Надя Дорофеева без макияжа
Надя Дорофеева без макияжа
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

  • "Надя Дорофеева рост"

Рост Нади Дорофеевой составляет 169 сантиметров при весе 51 килограмм. Певица не раз признавалась, что комплексовала в школе из-за своей худой фигуры, но научилась принимать себя. Более того, звезда не скрывает, что любит покушать, однако в силу занятости певицы готовит в основном ее супруг Владимир Дантес.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: пресс-служба

  • "Надя Дорофеева муж"

В 2015 году Надя вышла замуж за украинского певца Владимира Дантеса. Артист заметил будущую супругу еще задолго до их знакомства. Он отметил талант и внешность певицы, но она показалась ему высокомерной. Однажды группа "Время и Стекло" вместе с Дантесом и Вадимом Олейником ехали в одном поезде на вручение премии "Золотой граммофон". Тогда Владимир зашел поздороваться в купе со своим знакомым Алексеем Завгородним, партнером по группе Нади. Так у них завязалось общение.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сама Надя вспоминает, что парень ей тоже понравился с первого взгляда, но она боялась признаться себе в этом. Интересно, что рэпер и продюсер Потап изначально были против их отношений. Он считал, что они только навредят популярности группы.

  • "Надя Дорофеева клипы"

Надя Дорофеева попала в группу "Время и Стекло" в 2010-м году и была солисткой коллектива до марта 2020. Дуэт был создан Ириной Горовой и ее на то время супругом Алексеем Потапенко. Группа "Время и Стекло" стала дебютным проектом новоиспеченных продюсеров. В результате кастинга в интернете продюсеры остановились на двух девушках, в числе которых оказалась будущая звезда Надя Дорофеева. Но спустя короткое время Потап решил оставить только двоих артистов, так и получился дуэт.

По словам Ирины Горовой, первые годы проект был весьма убыточном и они даже подумывали распустить группу. Но все изменилось в один момент, который совпал с выходом песни "Имя 505". Песни и аранжировку пишут Потап и Позитив. За 10 лет их клипы набирали миллионы просмотров в YouTube.

"Так выпала Карта"

"Кафель"

"Любви Точка Нет"

"Имя 505"

"Тролль"

"На Стиле"

"Дим"

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Потап в платье, а Дантес в перьях: звезды активно принимают участие в челлендже с переодеванием Звезды на карантине: как Надя Дорофеева проводит время дома Надя Дорофеева и Позитив признались, была ли между ними симпатия
шоу-бизнес день рождения певица Надя Дорофеева
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю

Популярные статьи

Сегодня, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 09:05Техно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Вчера, 08:21Fun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

Вчера, 08:00Food

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

Вчера, 05:56Food

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

19 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

19 апреляEvents

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

18 апреляFood

Творожная паска: три рецепта на любой вкус

18 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

18 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

18 апреляFun

Поздравления с наступающей Пасхой-2020 в открытках и стихах

18 апреляFood

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

18 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

18 апреляFood

Как приготовить самую вкусную паску: рецепт от Татьяны Литвиновой

Новости партнеров

Дружина капітана
Дружина капітана "Динамо" вирішила підняти чоловікам настрiй
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Жодної шкоди для фігури — готуємо корисну картоплю фрі без олії
Жодної шкоди для фігури — готуємо корисну картоплю фрі без олії
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками