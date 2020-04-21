Наде Дорофеевой – 30: самые популярные запросы об украинской певице

Экс-солистка группы "Время и Стекло" отмечает день рождения 21 апреля

21 апреля отмечает свой день рождения украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. По такому поводу Сегодня.Lifestyle ответили на самые популярные google-запросы об артистке. Отметим, что еще в марте популярная группа заявила о своем распаде и теперь любимица миллионов украинцев начнет сольную карьеру.

"Надя Дорофеева" в детстве

Надя Дорофеева родилась и выросла в Крыму (Симферополе). Отец служил в воинской части, а мама работала зубным техником. С раннего детства будущая звезда занималась в танцевальной и музыкальной школах. Большую роль в воспитании Нади сыграл отец. Он ездил с ней на все вокальные конкурсы, помогал с аранжировками.

Надя Дорофеева в детстве Фото: Facebook

В 12 лет девочка блеснула талантами — получила Гран-при вокального конкурса "Южный экспресс", стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала 2-е место на Международном музыкальном конкурсе.

"Надя Дорофеева без макияжа"

Разноцветные стрелки и фиолетовые губы – поклонники привыкли видеть певицу в самых неожиданных образах. Но на своей странице в Instagram Надя старается быть честной с подписчиками и часто публикует домашние снимки, позируя без капли макияжа.

Надя Дорофеева без макияжа Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Надя Дорофеева рост"

Рост Нади Дорофеевой составляет 169 сантиметров при весе 51 килограмм. Певица не раз признавалась, что комплексовала в школе из-за своей худой фигуры, но научилась принимать себя. Более того, звезда не скрывает, что любит покушать, однако в силу занятости певицы готовит в основном ее супруг Владимир Дантес.

Надя Дорофеева Фото: пресс-служба

"Надя Дорофеева муж"

В 2015 году Надя вышла замуж за украинского певца Владимира Дантеса. Артист заметил будущую супругу еще задолго до их знакомства. Он отметил талант и внешность певицы, но она показалась ему высокомерной. Однажды группа "Время и Стекло" вместе с Дантесом и Вадимом Олейником ехали в одном поезде на вручение премии "Золотой граммофон". Тогда Владимир зашел поздороваться в купе со своим знакомым Алексеем Завгородним, партнером по группе Нади. Так у них завязалось общение.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сама Надя вспоминает, что парень ей тоже понравился с первого взгляда, но она боялась признаться себе в этом. Интересно, что рэпер и продюсер Потап изначально были против их отношений. Он считал, что они только навредят популярности группы.

"Надя Дорофеева клипы"

Надя Дорофеева попала в группу "Время и Стекло" в 2010-м году и была солисткой коллектива до марта 2020. Дуэт был создан Ириной Горовой и ее на то время супругом Алексеем Потапенко. Группа "Время и Стекло" стала дебютным проектом новоиспеченных продюсеров. В результате кастинга в интернете продюсеры остановились на двух девушках, в числе которых оказалась будущая звезда Надя Дорофеева. Но спустя короткое время Потап решил оставить только двоих артистов, так и получился дуэт.

По словам Ирины Горовой, первые годы проект был весьма убыточном и они даже подумывали распустить группу. Но все изменилось в один момент, который совпал с выходом песни "Имя 505". Песни и аранжировку пишут Потап и Позитив. За 10 лет их клипы набирали миллионы просмотров в YouTube.

"Так выпала Карта"

"Кафель"

"Любви Точка Нет"

"Имя 505"

"Тролль"

"На Стиле"

"Дим"

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

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