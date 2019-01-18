Надежда Дорофеева показала себя 10 лет назад

Певица присоединилась к популярному флешмобу

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева присоединились ко всеобщему флешмобу, в рамках которого звезды показывают свои фото десятилетней давности. На своей странице в Instagram Надя разместила фото, на котором ей всего 18 лет.

"Ну лааааадно)) вот вам) Еще через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра", – пошутила Надя в подписи к фото.

Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Вы почти не изменились, но все ровно маленькие изменения пошли на пользу", "Мне ты рыжей больше нравишься", "Вот что значит натуральная красота! Круто", "Ты в каждом возрасте красивая", "Ты и тогда была невероятная", "Изменилась в лучшую сторону", "Просто красотка", "Ты и там, и там красотка", – пишут в комментариях поклонники Нади.

Напомним, мы делали подборку знаменитостей, показавших себя десять лет назад. Архивными фото поделились Маша Ефросинина, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Владимир Остапчук, Александр Пономарев и многие другие знаменитости.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой у бассейна в Дубае.