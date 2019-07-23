Надежда Матвеева стала участницей шоу "Танці з зірками 2019"

22 июля начался традиционный #танціззіркамиchallenge

Надежда Матвеева Фото: Канал "1+1"

Поклонникам проекта "Танці з зірками" стало известно имя следующего участника. Главный символ нового взрывного сезона – волшебный дискобол среди предложенных в предыдущем посте звезд выбрал телеведущую и народную любимицу Надежду Матвееву. Видео-ответ украинской ведущей, в котором она согласилась принять вызов, опубликовали на странице "Танці з зірками" в Instagram, где вчера начался долгожданный #танціззіркамиchallenge.

Jul 22, 2019 at 10:33am PDT INSTAGRAM (@tanci1plus1) on

В свою очередь, Надежда Матвеева передала эстафету популярным актерам, звездам сериалов "Хороший парень", "У неділю рано зілля копала" и "Крепостная" – Алексею Яровенко и Ксении Мишиной. Кого выберет дискобол и кто станет следующим участником #танціззіркамиchallenge – поклонникам "Танців з зірками" станет известно уже совсем скоро.

Официальный проморолик со звездной четверкой появился в эфире канала "1+1". В видео участники проекта танцуют зажигательное диско и готовятся к первому прямому эфиру, который стартует уже с 25 августа.

Напомним, 22 июля начался долгожданный #танціззіркамиchallenge. По сюжету, на этот раз участников выбирает дискобол. В грандиозном танцевальном проекте примут участие те звезды, к которым прикатится блестящий шар с приглашением. Первыми дискобол получили сразу трое участников. Ими стали ведущий канала "1+1" и шоумен Владимир Остапчук, волшебная принцесса комедии, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии "Свингеры".

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