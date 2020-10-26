Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

В девятом эфире "Танців з зірками 2020" экс-"ВИА Гра" станцевала жаркий пасодобль с двумя партнерами

Минувшим вечером состоялся девятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", в котором все пары танцевали с участниками предыдущих сезонов. Надежда Мейхер вышла на паркет с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом. Одной из судей проекта все не понравилось.

В конце номера мужчины должны были сделать поддержку Мейхер, но у трио не все пошло гладко. Со второго раза участники сделали все, как планировали.

Однако совсем не это расстроило одну из судей "танцев" Екатерину Кухар. Прима-балерина высказала претензии к мимике Надежды, которой, по словам Кухар, было слишком много.

В ответ Мейхер не сдержала своих эмоций, и ответила судье достаточно резко: "Я не понимаю, Катюша, что ты имеешь в виду, под "ротовой мимикой", потому что ты когда ты танцуешь, ты не можешь сцепить зубы и просто танцевать".

Подробности смотрите в видео:

Это не первый раз, когда с Екатериной Кухар кто-то из участников вступает в жаркий спор. Ранее в одном из выпусков это сделала Ольга Фреймут.

Напомним, что в прямом эфире стало известно, что партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом и не вышел на паркет. Мы также писали, какая пара неожиданно покинула шоу.

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