Надежда Мейхер сделала неожиданное признание о контракте с Константином Меладзе

Экс-солистка "ВИА Гры" работала без контракта

Украинская артистка Надежда Мейхер, которая поделилась архивным видео группы "ВИА Гра", раскрыла детали сотрудничества с продюсером Константином Меладзе. На протяжении почти 11 лет Надежда была участницей одной из самых популярных групп.

Известно, что все участницы "ВИА Гры" подписывали жесткий контракт, в рамках которого им запрещалось выходить замуж и рожать детей. Но, как оказалось, у Надежды Мейхер не было никакого договора с продюсером. Она могла уйти в любой момент, когда ей этого хотелось.

Надежда Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher

"У меня никогда не было контракта. Я могла уйти, они меня могли выгнать... Все было возможно. У нас были, насколько это возможно, доверительные отношения", – призналась Надежда в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Также Мейхер добавила, что моментами ей было тяжело в группе, но она это связывает с обычными жизненными трудностями, которые возникают у любого простого человека.

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