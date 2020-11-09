Надежда Мейхер впервые показала дочек и растрогала выступлением на "Танцях з зірками": видео

Певица показала чувственный номер с маленькими дочками

Украинская певица Надежда Мейхер, которая сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками" впервые показала дочерей, выйдя с ними на паркет.

Мейхер, которая ранее поскандалила из-за "ротовой мимики" с Екатериной Кухар, и ее маленькие дочери 8-летняя Анна и 5-летняя Мария, станцевали фольк. И зрители, и судьи проекта были в восторге от душевного номера певицы. В итоге Надежда Мейхер получила максимальный балл – 40.

Надежда Мейхер танцует с дочками на "Танцях з зірками" Фото: Скриншот из YouTube

В то время как часть зрителей была растрогана выступлением звездной мамы и ее дочек, некоторые раскритиковали решение судей.

Пользователи в Сети прокомментировали выступление Надежды Мейхер Фото: Скриншот из YouTube

Ранее мы рассказали, как прошел хэллоуинский эфир "Танців з зірками", на котором Фреймут танцевала с Дикусаром, а Димопулос украла партнера Мейхер.

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