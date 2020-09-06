Надежда Мейхер зажгла на паркете "Танців з зірками-2020" в откровенном наряде

Экс-участница "ВИА Гры" поразила судей страстной самбой

В воскресенье, 6 сентября, во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками-2020" выступили экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк. Пара удивила зрителей и судей проекта фееричной самбой.

Напомним, что в новом сезоне "Танців з зірками" также принимает участие еще одна экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос, которая с триумфом выступила в первом прямом эфире. Поклонники проекта пристально следят за противостоянием двух "виагрянок", хотя сами артистки утверждают, что между ними вражды нет.

Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк во втором выпуске шоу представили самбу под песню Shakira – La Tortura. Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и приглашенный судья Игорь Ласточкин поставили паре 37 баллов, отметив их мастерство, а также сексуальность Мейхер и ее откровенный кожаный наряд.

В Сети танец Нади и Кирилла также оценили достаточно высоко. "Это было горячо! Очень горячо", "Аж мурашки по коже", "Это было очень круто! Надя шикарная", "Бомба, ракета", – хвалят в комментариях Мейхер и Васюка.

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