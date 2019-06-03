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Надя Дорофеева и MONATIK спели на "Олимпийском": невероятное видео

Артисты феерично исполнили свой хит "Глубоко"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт MONATIK LOVE IT ритм. Масштабное шоу посетили многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Слава Каминская, Маша Ефросинина и многие другие. Кроме того, несколько звезд спели вместе с MONATIK. Это Надя Дорофеева ("Глубоко"), alyona alyona ("Красиво"), Lida Lee ("Добеги") и Нино Басилая ("Вечность").

Зрители не только "ловили ритм" своего кумира, но и снимали концерт на смартфоны, а Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, как выступил MONATIK с приглашенными звездами на сцене "Олимпийского".

MONATIK и Надя Дорофеева – "Глубоко"

MONATIK и alyona alyona – "Красиво"

MONATIK и Lida Lee – "Добеги"

MONATIK и Нино Басилая – "Вечность"

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Отметим, посетить концерт MONATIK LOVE IT ритм на "Олимпийском" решил и действующий президент Украины Владимир Зеленский в компании своей супруги Елены и друзей. Гарант не собирался скрывать, что посетил шоу, и весело приветствовал окружающих под зажигательные песни Димы Монатика.

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MONATIK Надя Дорофеева Глубоко LOVE IT ритм
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