Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Группа "Время и стекло" представила шикарный номер на новый трек "Дим"

YUNA 2019: Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка украинской популярной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала соблазнительные фото с выступления на музыкальной премии YUNA 2019. Коллектив представил номер на украиноязычный трек "Дим".

Сексуальные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, поблагодарив хореографа-постановщика и балет за профессионализм и талант.

YUNA 2019: Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что Надя была одета в довольно откровенный наряд, который подчеркивал стройные ноги артистки.

YUNA 2019: Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Боже, ты просто бомба, Надюша! Ты такая красивая", "Шикарная девочка", "Бедный Вовка)) Столько красоты, таланта и секса в одной барышне! Как не ревновать то такую красотку?", – комментируют снимки фаны певицы. К тому же, некоторые из подписчиков отметили, что Надя вдохновилась образом MARUV.

Напомним, ранее Надя Дорофеева посоветовала книгу о гармонии в жизни и "алгоритме счастья".

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