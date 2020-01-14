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Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике

Певица отдыхает с мужем в Доминикане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: пресс-служба

Популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая показала огромную гардеробную и коллекцию украшений, с мужем Владимиром Дантесом отправились отдыхать в солнечную Доминикану.

Как Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают в Доминикане – смотрите видео:

На своих страницах в Instagram звездные супруги делятся яркими кадрами с отдыха. А на днях Надя Дорофеева поделилась фото, на котором позирует в соблазнительном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Как призналась звезда, даже на отдыхе она старается заниматься спортом и придерживаться здорового питания. Дорофеева также поинтересовалась у подписчиков, в каком режиме отдыхают они.

"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почти правильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши ))) ?", – написала Дорофеева под снимком.

Надя Дорофеева в купальнике
Надя Дорофеева в купальнике
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Подписчики оставляют множество комплиментов артистке, в том числе и звездная коллега Джамала: "Красотка. Мне нужен такой купальник и попа, конечно".

Ранее мы также показали, как отдыхают украинские звезды во время новогодних праздников.

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