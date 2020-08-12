Надя Дорофеева полностью оголилась на газоне: откровенные фото

Певица позировала без одежды

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева не стесняется публиковать откровенные фото в своем Instagram. Артистка разместила пикантные снимки, на которых она лежит на газоне возле своего дома. На Наде совсем нет одежды, кроме джинсовых шорт, лежащих у нее на ягодицах.

"Это я так сильно люблю лето", – подписала Дорофеева первое фото.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Второй снимок Надя прокомментировала с иронией: "Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть".

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Снимки Дорофеевой прокомментировали ее поклонники и коллеги.

"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь", – с юмором написал MONATIK.

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

"Не доползла...", – прокомментировал Потап.

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

"Ремонтируешь полив?", – пошутил ведущий "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич.

"Ты чистый секс", "Эффектно", "Обожаю подобные летние фото", – написали поклонники Нади.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой – смотрите видео:

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась. Ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес отпраздновали годовщину свадьбы.

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