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Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Солистка группы "Время и Стекло" рассказала о взаимоотношениях с коллегой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Надя Дорофеева и Позити
Надя Дорофеева и Позити
Фото: Instagram.com

Несколько лет тесного сотрудничества в одном коллективе и неутомимое желание поклонников видеть пару Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего) не только на сцене, но и в жизни. Но сказочного финала, как у Насти Каменских и Потапа, не получилось. Ребята завели свои семьи, а друг с другом лишь дружат.

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Почему их романтические отношения так и не сложились? На этот вопрос откровенно ответила солистка группы "Время и Стекло" в интервью для программы "Слава+". Надя пояснила, что они с Позитивом слишком разные личности и понадобилось четыре года, чтобы привыкнуть к особенностям каждого.

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"Во-первых, когда мы начинали проект, думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось года 4, чтобы смириться с нашими особенностями, полюбить друг друга, как партнеров", – поделилась Надя Дорофеева.

Напомним, с Надей Дорофеевой в аэропорту произошел неприятный инцидент. Кроме того, ранее мы также писали, что Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом.

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шоу-бизнес Позитив Время и Стекло Надя Дорофеева
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