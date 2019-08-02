Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надя Дорофеева удивила заявлением мужа об ориентации

Дантес в восторге от итальянских мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая совсем недавно рассекретила свой вес, смутила поклонников заявлением об ориентации своего супруга – певца Владимира Дантеса. 

О татуировках Нади Дорофеевой узнайте из этого видео:

Подопечная продюсера Потапа Надя Дорофеева отправилась на заслуженный отдых в Италию вместе со своим мужем. Звездные супруги арендовали яхту, прокатившись по морю, и сейчас прогуливаются по маленьким итальянским улочкам. После того, как Дантес ближе познакомился с местным колоритом, Наде пришлось напрячься, ведь он сделал неожиданное заявление. О пикантном разговоре с мужем артиста сама рассказала в социальной сети.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Фото сделано в момент, когда Вова сказал, что если бы он родился в Италии, стал бы геем. Уж очень тут красивые и ухоженные мужчины", – написала Надя. 

К слову, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставили селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Instagram звезд: Надя Дорофеева призналась, зачем ей нужен аккаунт На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой "Даже не прошла отбор": Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе
шоу-бизнес певица Надя Дорофеева Владимир Дантес
Реклама

Новости партнеров

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Пирог на кефире с ягодами
Пирог на кефире с ягодами
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Картофельные лепешки на сковороде
Картофельные лепешки на сковороде

Популярные статьи

Сегодня, 14:31Психология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Сегодня, 08:56Events

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 16:30Fun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:23Fun

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической

Вчера, 08:54Fun

Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

31 июляШоу-бизнес

Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек

31 июляТехно

Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

31 июляEvents

Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

31 июляШоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

31 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

31 июляПсихология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июляТехно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Новости партнеров

Все пляжи Тель-Авива
Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским