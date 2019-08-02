Надя Дорофеева удивила заявлением мужа об ориентации

Дантес в восторге от итальянских мужчин

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая совсем недавно рассекретила свой вес, смутила поклонников заявлением об ориентации своего супруга – певца Владимира Дантеса.

О татуировках Нади Дорофеевой узнайте из этого видео:

Подопечная продюсера Потапа Надя Дорофеева отправилась на заслуженный отдых в Италию вместе со своим мужем. Звездные супруги арендовали яхту, прокатившись по морю, и сейчас прогуливаются по маленьким итальянским улочкам. После того, как Дантес ближе познакомился с местным колоритом, Наде пришлось напрячься, ведь он сделал неожиданное заявление. О пикантном разговоре с мужем артиста сама рассказала в социальной сети.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Фото сделано в момент, когда Вова сказал, что если бы он родился в Италии, стал бы геем. Уж очень тут красивые и ухоженные мужчины", – написала Надя.

К слову, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставили селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.

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