Надя Дорофеева в кожаной юбке с высоким разрезом удивила новым образом

Певица снялась в фотосессии с Позитивом

Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила свою армию поклонников соблазнительным нарядом. На снимке с Позитивом певица позирует в длинной облегающей юбке с высоким разрезом и коротком голубом топе.

"Мы готовим много нового для вас. Уже не терпится, чтобы вы услышали и увидели", – заинтриговала всех Надя.

Надя Дорофеева и Позитив Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Надя. ты такая классная, позитивная, красивая, добрая, умная, я так хочу тебя увидеть", "Образ шикарнейший! Крутышка наша", "Вау, красавица! Думаю, клип и песня будут просто супер! Очень жду!, "Вы лучше всех, круче всех и у вас все получится круче всех!!!", "Вау! Очень классно, красиво", "Ты самая лучшая!", – написали фаны группы в комментариях.

Напомним, Надя Дорофеева выложила в своем Instagram фрагмент видео, в котором рассказала, как делает свой ежедневный макияж. Ранее Дорофеева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в довольно редком для нее образе – в длинном платье.