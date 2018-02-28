Надя Дорофеева вышла в свет в наряде с глубоким декольте за 11 тысяч гривен

Сегодня, 09:31

Надя опубликовала в Instagram фото в компании Юлии Саниной

Надя Дорофеева. Фото: Instagram
Надя Дорофеева. Фото: Instagram

26 февраля во Дворце "Украина" состоялась седьмая ежегодная профессиональная музыкальная премия YUNA 2018. Музыкальную премию  вручили исполнителям в одиннадцати номинациях.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева появилась на светском мероприятии в сексуальном вечернем наряде в пол. 

Певица выбрала черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и вышивкой от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен.

На странице в Instagram Надя опубликовала фото в компании солистки группы The Hardkiss  – Юлии Саниной.

"У нас с The Hardkiss есть приятная традиция – фоткаться с победными статуэтками "Yuna". Предлагаю ее сделать ежегодной! Поп Рок princess", – подписала кадр Дорофеева.

1_3933

Фото: Instagram    

yuna_pic_85

Фото: пресс-служба YUNA 

yuna_pic_87

Фото: пресс-служба YUNA 

11_220

Недавно Надя Дорофеева посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Для своего выхода певица выбрала украинский бренд Dafna MayПоверх джинсов и топа Надя надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ, дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19 от Dafna May.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, что Дантес трижды делал ей предложение руки и сердца.
время и стекло, дорофеева, The Hardkiss, HARDKISS

Вы сейчас просматриваете новость "Надя Дорофеева вышла в свет в наряде с глубоким декольте за 11 тысяч гривен". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Фото: Karabas Live

Названы все победители музыкальной премии YUNA 2018

Вчера, 10:32

Больше всего наград в этом году забрал Монатик – три награды

Шоу-бизнес

Анатолий Анатолич и Потап

Анатолий Анатолич заменит Потапа

22 Февраля, 14:00

Анатолич признался, что трижды ведущий премии YUNA Потап благословил его на проведение премии
Загрузка...

Шоу-бизнес

Катя Осадчая. Фото: Instagram

Катя Осадчая в ярком костюме покорила Буковель

14 Февраля, 09:30

Поклонников восхитил зимний образ ведущей

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: Viva!"

Модная битва: Тина Кароль и Юлия Санина в эффектных платьях со стразами

12 Февраля, 09:31

В наряде с пышной юбкой и стразами Юлия Санина блистала на "Viva! Самые красивые 2018"
Загрузка...