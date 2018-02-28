Надя Дорофеева вышла в свет в наряде с глубоким декольте за 11 тысяч гривен

Надя опубликовала в Instagram фото в компании Юлии Саниной

26 февраля во Дворце "Украина" состоялась седьмая ежегодная профессиональная музыкальная премия YUNA 2018. Музыкальную премию вручили исполнителям в одиннадцати номинациях.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева появилась на светском мероприятии в сексуальном вечернем наряде в пол.

Певица выбрала черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и вышивкой от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен.

На странице в Instagram Надя опубликовала фото в компании солистки группы The Hardkiss – Юлии Саниной.

"У нас с The Hardkiss есть приятная традиция – фоткаться с победными статуэтками "Yuna". Предлагаю ее сделать ежегодной! Поп Рок princess", – подписала кадр Дорофеева.

Фото: Instagram

Фото: пресс-служба YUNA

Фото: пресс-служба YUNA

Недавно Надя Дорофеева посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Для своего выхода певица выбрала украинский бренд Dafna May. Поверх джинсов и топа Надя надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ, дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19 от Dafna May.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, что Дантес трижды делал ей предложение руки и сердца.