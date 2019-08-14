Наедине со звездой: что Ольга Сумская не сможет простить мужу

Украинская "Роксолана" поделилась подробностями семейной жизни

В каждом образе, в котором перед зрителями предстает украинская актриса Ольга Сумская, она остается настоящей красавицей. Ее красота передалась по наследству дочерям – 29-летней Тоне и 17-летней Анне.

Недавно актриса вместе со своими дочерям украсила обложку знаменитого украинского журнала.

"Это была моя инициатива. Если уже Тоня приехала, то мы обязательно должны сделать какую-нибудь фотосессию", – рассказывает актриса.

15 Май 2019 в 10:43 PDT INSTAGRAM (@olgasumska)

Но старшая дочь Тоня особо не гонится за славой и не желает повторять судьбу мамы, поэтому воспитывает свою маленькую дочку – внучку Ольги Сумской – сама. А малышка не называет звездную бабушку бабушкой, обращается только по имени.

"На протяжении десяти лет Тоней занимались мои родители. Она уже мне сегодня говорит: "Мама, так, как ты со мной, я со своей дочкой не буду ввести себя". Я не уделяла ей внимания и, разумеется, занималась карьерой", – признается Сумская.

А вторая дочь актрисы Аня выбрала актерскую карьеру. Она поступила в университет имени Карпенка-Карого. И это уже будет третье поколение актеров в звездной семье.

27 Июн 2019 в 2:50 PDT INSTAGRAM (@olgasumska)

Также Сумская откровенно рассказала о своих мужчинах: "Бывший муж Паперный до сих пор гордится статусом "первого мужа Оли Сумской". Но, Виталик (теперешний муж актрисы, – Ред.) не очень любит, когда я вспоминаю о первом браке".

Отвечая на вопрос, что бы знаменитость не смогла просить мужу, Оля откровенно признается: "Я ему все прощаю. Мне очень нравится его улыбка, походка, его тембр голоса. Это сексуально".

15 Июн 2019 в 3:04 PDT INSTAGRAM (@olgasumska)

Ко всему, украинская актриса вспомнила один случай в жизни, когда она не получила роль из-за того, что не смогла поступиться своим принципам.

"Был один режиссер, который намекал и предлагал пойти с ним на кофе или к нему домой. Я отказала и после этого он меня убрал из ленты. Я была утверждена, а потом узнала, что взяли другую актрису. Он начал распространять слухи, что я непрофессиональная актриса. А это тяжелее всего, когда сомневаются в твоих профессиональных качествах".

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой.

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