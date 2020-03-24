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"Нахожусь в изоляции": участник Radiohead подозревает у себя COVID-19

Эдвард О'Брайен не смог достать тест на коронавирус

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:37

Гитарист культовой группы Radiohead Эдвард О'Брайен убежден в том, что заразился коронавирусом. У музыканта проявились все симптомы опасной болезни, но ему не удалось сдать тест на COVID-19. Эдвард О'Брайен, как и другие мировые звезды, принял решение самоизолироваться.

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На своей странице в Instagram 51-летний музыкант рассказал, что все это время находится на карантине в доме в Уэльсе. Но уже на протяжении 10 дней чувствует симптомы, напоминающие грипп. На днях гитарист потерял способность ощущать вкус и запах. Тест на коронавирус он не смог сдать по одной простой причине – его трудно достать.

INSTAGRAM

"Я в хорошем расположении духа и жду полного выздоровления. Конечно же, нахожусь в изоляции", – написал гитарист. В комментариях сообщения поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Практически каждый день становится известно о новых случаях заражения коронавирусом среди селебрити. Есть и хорошая новость – Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон выздоровели и рассказали, как себя чувствуют.

Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звездный актер "Хеллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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