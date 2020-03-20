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Накал страстей: на проекте Холостяк-10 состоялся первый поцелуй

Макс поцеловал девушку во время индивидуального свидания

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:23

Не успели телезрители познакомиться со всеми участницами романтического шоу "Холостяк-10", как главный герой проекта Макс Михалюк поцеловал одну из девушек. Произошел первый поцелуй во время индивидуального свидания с Дарьей Ульяновой.

Макс пригласил мастера спорта по художественной гимнастике покататься на коньках, но провести свидание на катке оказалось для Даши не лучшей перспективой. Девушка переживала, что упадет и опозорится перед холостяком, но все опасения были напрасными.

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Первая часть свидания на катке удалась! Не обошлось и без сюрпризов – Максим оставил в шкафчике для Дарьи коробку, в которой лежало нежное розовое платье, и пригласил в сказочное место – оранжерею. Свечи и романтический ужин посодействовали теплому, душевному разговору. Герои проекта поделились своими историями прошлых отношений. Оказалось, что Максим до сих пор общается с бывшей возлюбленной, а первый серьезный роман Дарье не принес счастья – мужчина постоянно изменял.

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В конце свидания девушка получила заветную розу, но не захотела довольствоваться малым. Даша не упустила возможности и попросила исполнить одно желание из чековой книги, которая досталась ей от экс-участницы Елены – обнять Максима в данный момент. Но неожиданно для двоих объятия переросли в достаточно страстный поцелуй, который стал первым в юбилейном сезоне.

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Все подробности второго выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

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