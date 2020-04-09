"Накричал и хотел ударить": TARABAROVA убегала от таксиста через всю улицу

Певица боится теперь садиться в чужое авто

Украинская певица TARABAROVA, которая одна из первых сняла новый клип в условиях карантина, поделилась с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" историей из жизни. Артистка вспомнила не очень приятный случай, который произошел с ней с водителем такси.

TARABAROVA едва не стала жертвой таксиста. Артистка вызвала автомобиль и длительное время на него ждала. А когда водитель приехал, он накричал на Светлану.

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"Приехал таксист, опоздал, накричал на меня. А когда я сказала, что опаздываю, он повернулся и хотел меня ударить. Я всегда сзади сажусь, выскочила из авто, а он побежал за мной. Я кричала на всю улицу, и мне было очень больно от того, что никто мне не помог", – вспомнила певица.

По словам Светланы, таксист преследовал ее еще очень долго, и, наконец, отцепился. "Мне было очень страшно. Потому что он мог меня побить, мог что угодно сделать". Артистка предполагает, что мужчина был под воздействие наркотических средств.

Ранее Светлана Тарабарова поделилась воспоминаниями со школы.

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