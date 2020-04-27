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"Налысо – на ваших глазах": Лолита избавилась от лишних волос, видео

56-летняя российская исполнительница удивила фанатов новой эксцентричной выходкой

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:36

56-летняя российская певица Лолита Милявская, которая ранее резко высказалась о Крыме и Донбассе, похоже, не может находиться в самоизоляции. Звезда решила постричься налысо, и сделать это на камеру.

"Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто надоело, все это надоело. Я буду стричься налысо, сейчас на ваших глазах, просто налысо. О круто!" – с такими словами Милявская на глазах у изумленных поклонников отрезает свои локоны.

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Несмотря на обещание, исполнительница "под ноль" не постриглась, а лишь обрезала волосы по плечи.

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"Не надо налысо! Не слушайте никого, пусть в цирк идут за сюрпризами", "Правильно. А завтра машинку берем в руки и налысо, помню вас лысую и куча париков", "Ждем завтрашнего сюрприза", – прокомментировали видео подписчики.

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Напомним, ранее Лолита начала бракоразводный процесса со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, которого она обвиняла в измене и желала признать брак недействительным.

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Источник: Сегодня
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